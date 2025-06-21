После обстрела Херсона возможны перебои с водой: поврежден критический объект

Фото: в Херсоне возможны проблемы с водой после вражеского обстрела (Getty Images)

В ночь на субботу оккупанты атаковали Херсон и повредили объект, который обеспечивает водоснабжение города. В части города возможны перебои или пониженное давление воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника МВА Ярослава Шанько.

По словам Шанько, в результате обстрела Херсона поврежден объект, который обеспечивает водоснабжение города. "На время восстановительных работ в части Днепровского, Корабельного и Центрального районов возможны перебои или пониженное давление водоснабжения. Возможна подача воды по графику - сообщу об этом отдельно", - отметил начальник МВА. В то же время он заверил горожан, что соответствующие службы работают на месте и делают все, чтобы как можно быстрее восстановить подачу воды.