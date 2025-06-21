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Росіяни атакували Кременчук ракетами і дронами: є влучання на об'єктах енергетики

Кременчук, Субота 21 червня 2025 09:00
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Росіяни атакували Кременчук ракетами і дронами: є влучання на об'єктах енергетики Фото: росіяни масовано атакували Кременчук 21 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 21 червня масовано атакували Кременчук Полтавської області ракетами і дронами. Зафіксовані влучання в енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута в Telegram.

"Ворог вчергове здійснив масовану комбіновану атаку на Полтавську область. Більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО", - зазначив він.

У Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях.

За словами голови Полтавської ОВА, підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Через обстріл одна людина отримала травми середньої тяжкості.

Мер міста Кременчук Віталій Малецький повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали й житлові квартали міста. Пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки - вибито вікна, є руйнування віконних рам. Також зафіксовано пошкодження легкових автомобілів.
Росіяни атакували Кременчук ракетами і дронами: є влучання на об'єктах енергетики
Фото: наслідки удару по Кременчуку (t.me/vitalii_maletskyi)

Нагадаємо, цієї ночі в Кременчуці Полтавської області лунали вибухи. Місцеві ЗМІ писали, що ворог атакував Кременчук дронами, а також ракетами різних типів, зокрема балістикою.

За словами місцевих жителів, у місті за ніч пролунали не менше 40 вибухів.

Удар по Кременчуку

Минулого тижня, 15 червня, росіяни теж завдали масованого удару по Кременчуку. Тоді місцеві ЗМІ назвали обстріл однією з найбільших атак на Кременчук за весь час війни.

Голова Полтавської ОВА повідомляв, що під удар РФ потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури у Кременчуцькій громаді. Також пошкоджено приватний будинок, автомобіль та лінію електропередач.

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