Україна випробувала нові FPV-дрони, ударів по тилу Росії стане більше, - Флеш
Україна випробувала нові типи FPV-дронів, які незабаром надійдуть на фронт. Протягом одного-двох місяців планується закрити зону 100-150 кілометрів від кордону ударними безпілотниками близької дії. Кількість далеких ударів БПЛА також зростатиме.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сергія Флеша у Facebook.
Нові FPV вже випробувані
За словами Флеша, нові типи FPV-дронів пройшли випробування і незабаром надійдуть на фронт. Деталей він не розкрив, але пообіцяв, що "противнику буде боляче".
Зона 100-150 км від кордону
Протягом місяця-двох Україна планує закрити ударними БПЛА близької дії зону на глибину 100-150 кілометрів від кордону. За словами чиновника, саме там зосереджені найцінніші цілі.
Більше далеких ударів
Флеш також анонсував збільшення кількості далекобійних ударів безпілотниками та пообіцяв "ще подарунки". Нова команда Міноборони, за його словами, працює над інноваціями та постачанням, а військові знають, як розпорядитися цими ресурсами.
Українські зенітні комплекси Patriot продовжують працювати з високою ефективністю, проте гостро не вистачає ракет-перехоплювачів. Запаси боєприпасів для цих систем залишаються обмеженими.
Водночас постачання дронів-перехоплювачів суттєво зросло. Їх усе частіше використовують як один із головних засобів протиповітряної оборони, а результати бойового застосування підтверджують їхню ефективність.