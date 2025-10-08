ua en ru
Після нових ударів РФ - складна ситуація. Міненерго закликало українців економити світло

Україна, Середа 08 жовтня 2025 10:29
Ілюстративне фото: Міненерго закликало українців економити світло (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російські війська завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Чернігівської та Дніпропетровської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

За даними відомства, найскладнішою залишається ситуація на Чернігівщині, де енергетики безперервно працюють над відновленням електропостачання споживачам. Станом на 8 жовтня в області діють обмеження споживання електроенергії.

"Здійснюється комплекс заходів для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми. Ми готуємося до зимового сезону: проводимо ремонтні та модернізаційні роботи, накопичуємо запаси обладнання й посилюємо захист ключової інфраструктури", - повідомили в Міненерго.

У відомстві наголосили, що всі ці дії спрямовані на забезпечення українців надійним постачанням електроенергії та тепла.

Міністерство також закликало громадян раціонально споживати електроенергію, особливо у пікові години вранці та ввечері, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Обстріл 8 жовтня

Уночі російські війська здійснили масовану атаку по енергетичній інфраструктурі України. Основними напрямками ударів стали Ніжин і Прилуки на Чернігівщині, Кривий Ріг на Дніпропетровщині та територія Одеської області..

Біля Ніжина 12 "Шахедів" атакували залізничну інфраструктуру, а у Прилуках - нафтобазу. По Кривому Рогу росіяни запустили близько 30 "Шахедів" та КАБи - там також пошкоджено енергетику.

Також у ДТЕК повідомили, що російські війська атакували теплоелектростанцію. Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали двоє енергетиків.

За даними Повітряних сил, ворог запустив 183 ударні безпілотники, збити вдалось 154 ворожих дрони.

