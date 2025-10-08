Після нових ударів РФ - складна ситуація. Міненерго закликало українців економити світло

Російські війська завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Чернігівської та Дніпропетровської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

За даними відомства, найскладнішою залишається ситуація на Чернігівщині, де енергетики безперервно працюють над відновленням електропостачання споживачам. Станом на 8 жовтня в області діють обмеження споживання електроенергії.

"Здійснюється комплекс заходів для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми. Ми готуємося до зимового сезону: проводимо ремонтні та модернізаційні роботи, накопичуємо запаси обладнання й посилюємо захист ключової інфраструктури", - повідомили в Міненерго.

У відомстві наголосили, що всі ці дії спрямовані на забезпечення українців надійним постачанням електроенергії та тепла.

Міністерство також закликало громадян раціонально споживати електроенергію, особливо у пікові години вранці та ввечері, щоб зменшити навантаження на енергосистему.