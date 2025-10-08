"Шахеди" й "Гербери" летіли звідусіль: РФ атакувала 183 дронами, скільки збила ППО

У іч на середу, 8 жовтня, російська армія запустила по території України 183 ударні безпілотники з різних напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

З 18:30, 7 жовтня, противник атакував 183-ма ударними дронами типу "Шахед", "Гербера" та безпілотниками інших типів. Ворог запустив дрони з п'яти напрямків у Росії та з двох у тимчасово окупованому Криму. Близько 100 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 154 ворожих дронів типу "Шахед","Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 11 локаціях. Наразі атака все ще триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.