Росіяни атакували ТЕС: є серйозні пошкодження та поранені енергетики

Середа 08 жовтня 2025 08:50
Росіяни атакували ТЕС: є серйозні пошкодження та поранені енергетики Фото: росіяни атакували теплоелектростанцію ДТЕК (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Константин Широкун

Російські війська атакували теплоелектростанцію ДТЕК. Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали двоє енергетиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

"Росія атакувала ТЕС ДТЕК. За попередньою інформацією, поранено двох енергетиків. Їм було оперативно надано усю необхідну допомогу", - зазначили у ДТЕК.

Повідомляється, що серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанції. Спеціалісти вже працюють над усуненням наслідків.

"Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів", - додали у компанії.

Росіяни атакували ТЕС: є серйозні пошкодження та поранені енергетики

Атаки на енергетику

Нагадаємо, останніми тижнями російські окупанти знову сконцентрували свої атаки на енергетичних об'єктах України.

Зокрема, вчора, 7 жовтня, окупанти вдарили по енергетичному об'єкту в Прилуках Чернігівської області. Понад 61 тисяча абонентів у місті залишилися без світла.

За словами міністра енергетики України Світлани Гринчук, лише за минулу добу росіяни вже понад 26 разів атакували енергетичні об'єкти України. Низка областей під прицілом щодня.

За її словами, насамперед Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, щоб захистити критичну інфраструктуру. Також необхідно розвивати пасивний фізичний захист енергооб'єктів.

