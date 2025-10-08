Росіяни атакували ТЕС: є серйозні пошкодження та поранені енергетики

Російські війська атакували теплоелектростанцію ДТЕК. Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали двоє енергетиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

"Росія атакувала ТЕС ДТЕК. За попередньою інформацією, поранено двох енергетиків. Їм було оперативно надано усю необхідну допомогу", - зазначили у ДТЕК. Повідомляється, що серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанції. Спеціалісти вже працюють над усуненням наслідків. "Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів", - додали у компанії.