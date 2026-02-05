Після навчання буде іспит: які зміни готують мобілізованим

Він заявив, що аудит якості базової загальновійськової підготовки, який з минулої осені проводиться в навчальних частинах та бойових бригадах, буде продовжений. Зокрема, йдеться про комплексний іспит для військових, які нещодавно прибули із навчальних центрів.

"Іспит дає змогу виявити прогалини в навичках мобілізованого та донавчити його перед виконанням бойових завдань", - йдеться у заяві генерала.

Сирський наголосив на необхідності досягнення кращих показників щодо рівня інструкторів та ставлення їх до роботи, а також оснащення навчальних центрів і полігонів.

"Працюємо над подальшим удосконаленням якості підготовки. Заслухав доповіді начальників навчальних центрів щодо реалізації програми адаптації новобранців на полігонах, організації повітряного прикриття місць підготовки, будівництво й обладнання укриттів", - зазначив він.