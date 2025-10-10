UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Після масованої атаки РФ посли G7 провели термінові переговори з Україною

Фото: після масованої атаки РФ посли G7 провели термінові переговори з Україною (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Посли країн "Групи семи" обговорили з міністеркою енергетики України Світланою Гринчук найнагальніші потреби після масштабної атаки Росії на енергетичну інфраструктуру.

Як повідомляє РБК-Україна, про це дипломати заявили у соцмережі X.

Зазначається, що у зустрічі також взяли участь представники ключових енергетичних компаній: НАК "Нафтогаз України", НАК "Укренерго" та НАК "Енергоатом".

Основна мета зустрічі - обговорити масштабні атаки Росії на енергетичну та цивільну інфраструктуру, а також підтримку України проти подальших атак і задоволення найнагальніших потреб.

Обстріл енергетики

З початком осені Росія розпочала нову хвилю атак по енергетичній інфраструктурі України. Основними цілями стали ТЕЦ, ТЕС та інші об’єкти енергосистеми. Під ударами опинилися Чернігівська й Сумська області, що спричинило масові знеструмлення та запровадження графіків відключень електроенергії.

Найважчою ситуація була на Чернігівщині. Зокрема, там росіяни били по Ніжину та Прилуках, було пошкоджено інфраструктуру.

Однак у ніч на п'ятницю, 10 жовтня, Україна зазнала масованого комбінованого обстрілу різними типами озброєння. За словами президента Володимира Зеленського, цієї ночі ворог використав понад 450 дронів і більше ніж трьох десятків ракет. Атака була спрямована проти об’єктів, які забезпечують нормальне життя українців.

Після атаки багато районів Києва досі без електропостачання, а транспорт почав ходити зі змінами.

Зауважимо, що прем'єр-міністр України Юлія Свириденко раніше сьогодні відповіла, коли в Київ повернеться світло та вода.

Детальніше про нічний масований удар та його наслідки, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

