Після конфлікту з ТЦК в Одесі медик опинився в реанімації: що відомо

В Одесі після конфлікту між працівниками ТЦК та лікарем з Харкова, останнього госпіталізували до реанімації. У мережі шириться відео інциденту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП та місцеве ЗМІ "Думська".
Зауважимо, що вже другий день у соціальних мережах поширюється відео, пов’язане з подією, що сталася 19 липня в місті Одеса за участі спільної групи оповіщення одного з РТЦК та СП.
В ТЦК зауважили, що за цим фактом розпочато службову перевірку, яка надасть оцінку діям військовослужбовців, причетних до інциденту.
"Позиція керівництва Одеського обласного ТЦК та СП є незмінною: діяльність військовослужбовців має здійснюватися виключно в межах чинного законодавства", - пояснили в центрі.
Водночас, вони зауважили, що готові надати повне сприяння правоохоронним органам для проведення всебічного та об’єктивного розслідування, адже лише офіційне слідство може встановити фактичну хронологію подій і дати правову оцінку діям усіх учасників.
"Закликаємо утримуватися від поширення неперевірених версій, які можуть спотворити сприйняття ситуації та зашкодити процесу розслідування", - зазначили в ТЦК.
Військові також наголосили, що подібні інциденти, спричинені нехтуванням обов’язку військового обліку, підривають довіру між суспільством і Збройними силами.
"Закликаємо громадян вирішувати всі питання, пов’язані з військовим обліком, виключно у правовому полі та не вступати у конфлікти на вулицях", - додали в ТЦК.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, силове затримання медика співробітниками ТЦК відбулося вчора на вулиці Костанді.
Чоловік чинив опір, але як видно з відео, що гуляє мережею, його заштовхали до мікроавтобуса та затиснули дверима голову.
Наразі, за даними очевидців, вже відомо, що затриманим виявився лікар із Харкова, який приїхав до Одеси працювати медиком. Його госпіталізували у важкому стані, зараз він перебуває в реанімації.
Нагадаємо, минулого місяця у Чернігівській області працівники ТЦК силою затримали чоловіка під час оповіщення. У військкоматі розпочали службову перевірку за цим фактом.
Перед тим на одному зі збірних пунктів Києва під час формування команд для відправки мобілізованих громадян до навчальних центрів сталися заворушення. Щоб стабілізувати ситуацію, на місце прибули правоохоронці.
А незадовго до цього у мережі ширилося відео, на якому мобілізований у Києві вчинив спробу втечі з авто ТЦК. Однак він намагався втекти під час руху авто, тому чоловік впав, через що отримав травми і загинув.
Крім того, в Одесі раніше представники ТЦК та поліції силою затримали чоловіка, через що у мережі спалахнув скандал.
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