В Одесі ТЦК та поліція силою затримали чоловіка: що кажуть у військкоматі

В Одесі представники ТЦК та поліції силою затримали чоловіка, через що у мережі спалахнув скандал. Військкомат відреагував.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП у Facebook.

Інцидент стався 29 серпня у Переспиському районі міста Одеса. Місцеві Telegram-канали поширили відео, на якому чоловіка силою затримують два чоловіки - один у військовій формі, а інший у формі поліції.

Як заявили у військкоматі, мобільна група оповіщення ТЦК та поліція звернулася до групи цивільних осіб з проханням надати військово-облікові документи.

"Цивільні особи, які вживали алкогольні напої, відреагували агресивно через відсутність документів та виявили бажання використати фізичну силу проти військових", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Одеський обласний ТЦК, правоохоронцям та військовим довелося чинити опір. Згодом на місце події було викликано додатковий наряд поліції. Керівництво Одеського ТЦК та СП з'ясовує остаточні деталі конфлікту.

У військкоматі нагадали, що агресивна поведінка цивільних може бути кваліфікована як порушення ст. 431-1 Кримінального кодексу України: "Образа честі та гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю", ст. 114-1 ККУ "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період".

Також військові нагадують, що усі військовозобов'язані повинні мати при собі військово-облікові документи (у паперовій чи електронній формі) та пред'являти їх на вимогу поліції, військовослужбовців ТЦК та СП або прикордонників.