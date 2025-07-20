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После конфликта с ТЦК в Одессе медик оказался в реанимации: что известно

Фото: после конфликта с ТЦК в Одессе врач из Харькова оказался в реанимации (facebook.com OOTCKSP)
Автор: Карина Левицкая

В Одессе после конфликта между работниками ТЦК и врачом из Харькова, последнего госпитализировали в реанимацию. В сети распространяется видео инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП и местное СМИ "Думская".

Заметим, что уже второй день в социальных сетях распространяется видео, связанное с событием, произошедшим 19 июля в городе Одесса с участием совместной группы оповещения одного из РТЦК и СП.

Позиция Одесского ТЦК

В ТЦК отметили, что по данному факту начата служебная проверка, которая даст оценку действиям военнослужащих, причастных к инциденту.

"Позиция руководства Одесского областного ТЦК и СП неизменна: деятельность военнослужащих должна осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства", - пояснили в центре.

В то же время, они отметили, что готовы оказать полное содействие правоохранительным органам для проведения всестороннего и объективного расследования, ведь только официальное следствие может установить фактическую хронологию событий и дать правовую оценку действиям всех участников.

"Призываем воздерживаться от распространения непроверенных версий, которые могут исказить восприятие ситуации и повредить процессу расследования", - отметили в ТЦК.

Военные также отметили, что подобные инциденты, вызванные пренебрежением обязанности воинского учета, подрывают доверие между обществом и Вооруженными силами.

"Призываем граждан решать все вопросы, связанные с военным учетом, исключительно в правовом поле и не вступать в конфликты на улицах", - добавили в ТЦК.

Что известно об инциденте в Одессе

Как сообщают местные СМИ, силовое задержание медика сотрудниками ТЦК произошло вчера на улице Костанди.

Мужчина сопротивлялся, но как видно из видео, гуляющего по сети, его затолкали в микроавтобус и зажали дверью голову.

Сейчас, по данным очевидцев, уже известно, что задержанным оказался врач из Харькова, который приехал в Одессу работать медиком. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас он находится в реанимации.

Инциденты с ТЦК в Украине

Напомним, в прошлом месяце в Черниговской области работники ТЦК силой задержали мужчину во время оповещения. В военкомате начали служебную проверку по данному факту.

Перед тем на одном из сборных пунктов Киева во время формирования команд для отправки мобилизованных граждан в учебные центры произошли беспорядки. Чтобы стабилизировать ситуацию, на место прибыли правоохранители.

А незадолго до этого в сети распространялось видео, на котором мобилизованный в Киеве совершил попытку побега из авто ТЦК. Однако он пытался убежать во время движения авто, поэтому мужчина упал, из-за чего получил травмы и погиб.

Кроме того, в Одессе ранее представители ТЦК и полиции силой задержали мужчину, из-за чего в сети разгорелся скандал.

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