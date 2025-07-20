После конфликта с ТЦК в Одессе медик оказался в реанимации: что известно

В Одессе после конфликта между работниками ТЦК и врачом из Харькова, последнего госпитализировали в реанимацию. В сети распространяется видео инцидента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП и местное СМИ "Думская".
Заметим, что уже второй день в социальных сетях распространяется видео, связанное с событием, произошедшим 19 июля в городе Одесса с участием совместной группы оповещения одного из РТЦК и СП.
В ТЦК отметили, что по данному факту начата служебная проверка, которая даст оценку действиям военнослужащих, причастных к инциденту.
"Позиция руководства Одесского областного ТЦК и СП неизменна: деятельность военнослужащих должна осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства", - пояснили в центре.
В то же время, они отметили, что готовы оказать полное содействие правоохранительным органам для проведения всестороннего и объективного расследования, ведь только официальное следствие может установить фактическую хронологию событий и дать правовую оценку действиям всех участников.
"Призываем воздерживаться от распространения непроверенных версий, которые могут исказить восприятие ситуации и повредить процессу расследования", - отметили в ТЦК.
Военные также отметили, что подобные инциденты, вызванные пренебрежением обязанности воинского учета, подрывают доверие между обществом и Вооруженными силами.
"Призываем граждан решать все вопросы, связанные с военным учетом, исключительно в правовом поле и не вступать в конфликты на улицах", - добавили в ТЦК.
Как сообщают местные СМИ, силовое задержание медика сотрудниками ТЦК произошло вчера на улице Костанди.
Мужчина сопротивлялся, но как видно из видео, гуляющего по сети, его затолкали в микроавтобус и зажали дверью голову.
Сейчас, по данным очевидцев, уже известно, что задержанным оказался врач из Харькова, который приехал в Одессу работать медиком. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас он находится в реанимации.
Напомним, в прошлом месяце в Черниговской области работники ТЦК силой задержали мужчину во время оповещения. В военкомате начали служебную проверку по данному факту.
Перед тем на одном из сборных пунктов Киева во время формирования команд для отправки мобилизованных граждан в учебные центры произошли беспорядки. Чтобы стабилизировать ситуацию, на место прибыли правоохранители.
А незадолго до этого в сети распространялось видео, на котором мобилизованный в Киеве совершил попытку побега из авто ТЦК. Однако он пытался убежать во время движения авто, поэтому мужчина упал, из-за чего получил травмы и погиб.
Кроме того, в Одессе ранее представители ТЦК и полиции силой задержали мужчину, из-за чего в сети разгорелся скандал.
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