После конфликта с ТЦК в Одессе медик оказался в реанимации: что известно

Заметим, что уже второй день в социальных сетях распространяется видео, связанное с событием, произошедшим 19 июля в городе Одесса с участием совместной группы оповещения одного из РТЦК и СП.

Позиция Одесского ТЦК

В ТЦК отметили, что по данному факту начата служебная проверка, которая даст оценку действиям военнослужащих, причастных к инциденту.

"Позиция руководства Одесского областного ТЦК и СП неизменна: деятельность военнослужащих должна осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства", - пояснили в центре.

В то же время, они отметили, что готовы оказать полное содействие правоохранительным органам для проведения всестороннего и объективного расследования, ведь только официальное следствие может установить фактическую хронологию событий и дать правовую оценку действиям всех участников.

"Призываем воздерживаться от распространения непроверенных версий, которые могут исказить восприятие ситуации и повредить процессу расследования", - отметили в ТЦК.

Военные также отметили, что подобные инциденты, вызванные пренебрежением обязанности воинского учета, подрывают доверие между обществом и Вооруженными силами.

"Призываем граждан решать все вопросы, связанные с военным учетом, исключительно в правовом поле и не вступать в конфликты на улицах", - добавили в ТЦК.

Что известно об инциденте в Одессе

Как сообщают местные СМИ, силовое задержание медика сотрудниками ТЦК произошло вчера на улице Костанди.

Мужчина сопротивлялся, но как видно из видео, гуляющего по сети, его затолкали в микроавтобус и зажали дверью голову.

Сейчас, по данным очевидцев, уже известно, что задержанным оказался врач из Харькова, который приехал в Одессу работать медиком. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас он находится в реанимации.