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На Чернігівщині ТЦК силою затримали чоловіка: що кажуть у військкоматі

Чернігів, Четвер 19 червня 2025 15:18
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На Чернігівщині ТЦК силою затримали чоловіка: що кажуть у військкоматі Фото: на Чернігівщині розслідують можливе перевищення повноважень військовими ТЦК (facebook.com/ChernihivTCKtaSP
Автор: Ірина Глухова

У Чернігівській області працівники ТЦК силою затримали чоловіка під час оповіщення. У військкоматі розпочали службову перевірку за цим фактом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Чернігівського обласного ТЦК та СП.

"У мережі поширюється відео, на якому зафіксовано ймовірне перевищення службових повноважень із застосуванням фізичної сили військовослужбовцями одного з відділів РТЦК та СП Чернігівщини", - йдеться у повідомленні.

Так, напередодні в мережі з’явилося відео, зняте на Чернігівщині, на якому двоє чоловіків у військовій формі силоміць заштовхують громадянина до автомобіля, при цьому один із них завдає йому удару по голові.

Як зазначили у ТЦК, за цим фактом призначено службове розслідування, щоб з’ясувати всі обставини інциденту, його причини та встановити відповідальних осіб.

За попередніми даними, військові намагалися перевірити військово-облікові документи в громадян. Один із них поводився провокативно, але згодом погодився поїхати до ТЦК. Після прибуття він поскаржився на біль у плечі та можливий перелом. Його доставили до лікарні, однак обстеження не підтвердило наявність травм.

З’ясувалося, цей чоловік перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Під час затримання він, за інформацією ТЦК, вдарив одного з військових у ногу та намагався втекти. Потерпілий є ветераном бойових дій, а удар прийшовся на поранену раніше ногу.

Керівництво обласного ТЦК та СП заявило, що не "підтримує перевищення повноважень з боку своїх працівників", але "засуджує порушення військового обов’язку та насильство щодо військовослужбовців".

У ТЦК наголосили, за результатами розслідування винних військових буде притягнуто до відповідальності. Водночас громадян закликають до взаємоповаги, стриманості та дотримання законів, аби уникати конфліктів і подібних ситуацій.

Інші інциденти з ТЦК

Нагадаємо, на одному зі збірних пунктів Києва під час формування команд для відправки мобілізованих громадян до навчальних центрів сталися заворушення. Щоб стабілізувати ситуацію, на місце прибули правоохоронці.

Раніше у мережі ширилося відео, на якому мобілізований у Києві вчинив спробу втечі з авто ТЦК. Під час руху чоловік впав, через що отримав травми і загинув.

Крім того, в Одесі представники ТЦК та поліції силою затримали чоловіка, через що у мережі спалахнув скандал.

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Чернігів ТЦК
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