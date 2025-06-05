У Києві стався конфлікт під час відправки мобілізованих: у ТЦК відреагували

На одному зі збірних пунктів Києва під час формування команд для відправки мобілізованих громадян до навчальних центрів сталися заворушення. Щоб стабілізувати ситуацію, на місце прибули правоохоронці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київський міський ТЦК та СП у Facebook .

У соцмережах зʼявилося відео, на якому видно, що кілька чоловіків вступають у словесний конфлікт із військовими, намагаються заблокувати двері та закликають інших озброїтися палицями, щоб прорватися назовні. Потім до приміщення заходять правоохоронці.

У територіальному центрі комплектування підтвердили, що насправді мали місце заворушення, які виникли під час підготовки команд до відправлення мобілізованих громадян до навчальних центрів.

"Для стабілізації ситуації на місце прибули правоохоронні органи для забезпечення порядку та унеможливлення ескалації конфліктів які могли обернутися свавіллям. Надалі громадяни призвані за мобілізацією були направлені до навчальних центрів відповідно до розподілів команд", - йдеться в офіційній заяві.

Після інциденту громадян, які були призвані за мобілізацією, все ж відправили до навчальних центрів згідно з установленими розподілами.

У командуванні закликають громадян бути об’єктивними, перевіряти інформацію та утримуватись від поширення недостовірних повідомлень, що можуть розпалювати паніку.