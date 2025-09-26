Після інциденту з дронами біля Данії помітили військовий корабель РФ

Журналісти помітили та сфотографували корабель за допомогою спеціально орендованого гелікоптера.

За даними Ekstra Bladet, "Олександр Шабалін" базується в Калінінградській області та протягом останніх кількох днів перебував поблизу Данії - всього за 12 км від узбережжя країни.

Системи моніторингу судноплавства не змогли виявити корабель ВМС Росії через вимкнений сигнал його автоматичної ідентифікаційної системи (AIS).

Журналісти з гелікоптера зняли корабель, упізнавши його за номером "110" та характерним озброєнням - автоматичними гарматами, зенітними установками й ракетними установками.

На борту помітили російських моряків, які спостерігали та ймовірно фотографували журналістів.

Данія почала обговорювати можливість розташування бази для дронів на цьому кораблі після того, як невідомі БпЛА порушили повітряний простір країни/

Також аналітики припускають, що корабель міг координувати дії "тіньового флоту" або діяти як спостережний пункт.

За даними Ekstra Bladet, данські збройні сили знали, що біля узбережжя острова Лангеланд знаходиться російський військовий корабель, але поки що не прокоментували ситуацію.

Відстань від острова до об'єктів, постраждалих від інцидентів з дронами, коливається від 70 до 270 кілометрів.

Після зйомок із гелікоптера судно рушило на північний схід, але його подальший курс невідомий через вимкнений AIS-сигнал.