Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

После инцидента с дронами возле Дании заметили военный корабль РФ

Иллюстративное фото: корабль ВМС России (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В водах вблизи Дании заметили военный корабль России. Судно зафиксировали в то время, когда над аэропортами и военными объектами страны кружили неизвестные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на датское издание Ekstra Bladet.

Журналисты заметили и сфотографировали корабль с помощью специально арендованного вертолета.

По данным Ekstra Bladet, "Александр Шабалин" базируется в Калининградской области и в течение последних нескольких дней находился вблизи Дании - всего в 12 км от побережья страны.

Системы мониторинга судоходства не смогли обнаружить корабль ВМС России из-за выключенного сигнала его автоматической идентификационной системы (AIS).

Журналисты с вертолета сняли корабль, узнав его по номеру "110" и характерному вооружению - автоматическим пушкам, зенитным установкам и ракетным установкам.

На борту заметили российских моряков, которые наблюдали и вероятно фотографировали журналистов.

Дания начала обсуждать возможность расположения базы для дронов на этом корабле после того, как неизвестные БпЛА нарушили воздушное пространство страны/

Также аналитики предполагают, что корабль мог координировать действия "теневого флота" или действовать как наблюдательный пункт.

По данным Ekstra Bladet, датские вооруженные силы знали, что у побережья острова Лангеланд находится российский военный корабль, но пока не прокомментировали ситуацию.

Расстояние от острова до объектов, пострадавших от инцидентов с дронами, колеблется от 70 до 270 километров.

После съемок с вертолета судно двинулось на северо-восток, но его дальнейший курс неизвестен из-за выключенного AIS-сигнала.

Дроны над Данией

Как известно, 22 сентября неизвестные беспилотники нарушили воздушное пространство Дании. Была заблокирована работа аэропортов в Копенгагене и Осло.

Премьер Дании Метте Фредериксен не исключила "российский след" в дроновых провокациях.

25 сентября над Данией снова зафиксировали неизвестные беспилотники, в том числе вблизи военных объектов. В связи с ЧП временно приостановил работу аэропорт Ольборга на севере страны.

Правительство Дании назвало повторное появление неизвестных беспилотников над страной гибридной атакой.

