Після двох ударів ЗСУ: супутникові фото показали знищений НПЗ у Феодосії

Згідно з новими знімками супутника, внаслідок двох ударів дронів 7 і 13 жовтня - 11 резервуарів із пальним повністю знищені. Ще кілька пошкоджені і, ймовірно, не підлягають відновленню.

Удари по терміналу у Феодосії

Нагадаємо, в ніч на 13 жовтня українські дрони вдарили по низці об’єктів у тимчасово окупованому Криму, які працюють на війну проти України.

Мова йде про нафтовий термінал у Феодосії та підстанції ворога.