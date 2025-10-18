RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

После двух ударов ВСУ: спутниковые фото показали уничтоженный НПЗ в Феодосии

Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Во временно оккупированном Крыму был атакован нефтеналивной терминал в Феодосии. В результате удара были уничтожены резервуары с горючим.

Как сообщает РБК-Украина, снимки с последствиями удара публикует "Радио Свобода".

Согласно новым снимкам спутника, в результате двух ударов дронов 7 и 13 октября - 11 резервуаров с горючим полностью уничтожены. Еще несколько повреждены и, вероятно, не подлежат восстановлению.

Удары по терминалу в Феодосии

Напомним, в ночь на 13 октября украинские дроны ударили по ряду объектов во временно оккупированном Крыму, которые работают на войну против Украины.

Речь идет о нефтяном терминале в Феодосии и подстанции врага.

 

Также сообщалось о первом ударе по нефтяному терминалу в Феодосии, что Генштаб также подтвердил 6 октября. Тогда возник пожар, который не могли погасить несколько дней.

Как сообщил Генштаб, этот объект является многофункциональным комплексом, который обеспечивает перевалку нефти и нефтепродуктов между железнодорожными цистернами, морскими судами и автотранспортом. Терминал активно использовался для нужд российских оккупационных войск.

В результате попадания на территории объекта вспыхнул масштабный пожар.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФеодосияВойна в УкраинеКрым