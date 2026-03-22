Німеччина та Японія готують "військовий союз": армії отримають вільний доступ до територій

Німеччина та Японія планують підписати угоду про взаємний доступ, яка дозволить військовим обох країн спрощено розгортати сили та проводити спільні операції на територіях одна одної.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Новий формат співпраці

За даними видання, Берлін офіційно запропонував Токіо укласти Угоду про взаємний доступ (RAA). Цей документ має стати правовою основою для "спрощення обміну солдатами в країнах одна одної та значного зменшення бюрократичних перешкод".

За словами німецького міністра, така ініціатива є логічним кроком у відповідь на зростання глобальної нестабільності, зокрема через загрози торговельним шляхам у Світовому океані.

Японія вже має подібні домовленості з Британією та Австралією, проте для Німеччини це означає перехід від разових навчань до постійної військової координації в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Захист морських шляхів

Борис Пісторіус наголосив на важливості безпеки логістичних вузлів, особливо з огляду на залежність Японії від імпорту енергоносіїв.

"Наскільки тісне наше партнерство, стало зрозуміло у світлі подій в Ірані та на Близькому Сході. Свобода морських шляхів має бути гарантована та захищена", - підкреслив очільник Міноборони Німеччини.

Він також сказав, що обидві держави мають спільні цінності у питаннях міжнародного права.

"Нас об’єднує переконання, що сила закону має переважати", - додав Пісторіус.