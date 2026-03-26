После Второй мировой такого не было: Япония отправляет военных на Филиппины

В следующем месяце японские сухопутные войска впервые со времен Второй мировой войны примут участие в военных учениях на Филиппинах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам представителя филиппинской армии Луи Дема-ала, около 300 военнослужащих Наземных сил самообороны Японии примут участие в ежегодных совместных учениях армии Салакниб с Филиппинами и американскими военными.

"Это первый раз, когда они присоединятся к учениям", - сказал Дема-ала, добавив, что Австралия также присоединится к учениям.

Япония обычно участвовала в совместных военных учениях США и Филиппин в прошлом в качестве наблюдателей или для обеспечения поддержки. Но это будет первый случай в послевоенной истории, когда Япония полноценно примет участие в совместных учениях, предусматривающих тренировку наземных боевых действий.

"После 1945 года мы впервые снова будем иметь японские боевые войска на филиппинской земле. Тогда мы оказались на противоположных сторонах войны. Но на этот раз мы на одной стороне", - сказал начальник филиппинских войск Ромео Браунер-младший во время форума на этой неделе.

На этот раз прямое участие Японии в военных учениях происходит после того, как в прошлом году вступило в силу соглашение о взаимном доступе между двумя странами. Пакт имеет целью способствовать взаимным военным визитам.