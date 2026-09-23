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После дождей будет теплее: какие области накроет циклон 24 сентября и когда отступит

17:16 23.09.2026 Ср
3 мин
aimg Ирина Костенко
После дождей будет теплее: какие области накроет циклон 24 сентября и когда отступит Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Погода в Украине 24 сентября ожидается прохладная и дождливая. Однако уже вскоре осадков станет меньше, а температура в некоторых регионах повысится.

Подробнее о прогнозе на завтра, предупреждении синоптиков и особенностях погоды в ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

В каких областях прогнозируют больше всего дождей

Исходя из прогноза синоптиков Украинского гидрометеорологического центра, в течение четверга, 24 сентября, через территорию Украины будет продолжать проходить активный циклон с юга.

Он принесет умеренные дожди в большинство регионов (кроме запада).

Между тем значительные дожди (кое-где - с грозами) вероятны:

  • в Киевской и Черниговской областях;
  • в ночные часы - также и в большинстве центральных областей (кроме Винницкой).
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Что будет с ветром и температурой воздуха

Воздушные потоки в четверг, по данным УкрГМЦ, будут преобладать западные и юго-западные. Со скоростью (в среднем) около 7-12 метров в секунду.

На Левобережье будут продолжаться порывы ветра - до 15-20 метров в секунду.

"І уровень опасности желтый", - предупредили специалисты УкрГМЦ.

Отмечается, что такие погодные условия (с опасными метеорологическими явлениями - значительными дождями и порывами ветра) могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.

После дождей будет теплее: какие области накроет циклон 24 сентября и когда отступитПредупреждение об опасных метеорологических явлениях 24 сентября (карта: facebook.com/UkrHMC)

Температурные показатели ночью, по данным Укргидрометцентра, составят в среднем +6...+11°С.

В дневные часы ожидается около +11…+16°С.

Немного теплее будет на юге Украины - до +19°С.

Холоднее всего 24 сентября будет в Карпатах:

  • ночью 0...+5°С;
  • днем +7...+12°С.

После дождей будет теплее: какие области накроет циклон 24 сентября и когда отступитОсобенности погоды в Украине в четверг, 24 сентября (инфографика: РБК-Украина)

Изменится ли синоптическая ситуация позже

Согласно прогнозу экспертов УкрГМЦ на ближайшие трое суток, в течение следующих дней - 25 и 26 сентября - синоптическая ситуация в Украине ощутимо улучшится.

Погода предполагается преимущественно без осадков.

Кратковременный дождь (местами) возможен будет только на западе страны.

Температура воздуха в ближайшее время ожидается в среднем:

  • ночью - около +4...+11°С;
  • днем - около +11...+18°С.

В субботу, 26 сентября, возможно также повышение температуры на 2-4°С:

  • на юге;
  • на востоке.

После дождей будет теплее: какие области накроет циклон 24 сентября и когда отступитПрогноз погоды в Украине на 24-26 сентября (скриншот: meteo.gov.ua)

К чему готовиться в Киеве и по области

Жителей Киева и Киевской области предупредили об опасных метеорологических явлениях в течение 24 сентября.

В целом погода в регионе в четверг ожидается облачная.

Синоптики прогнозируют значительные дожди. По области - местами грозы.

"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули в УкрГМЦ.

Уточняется, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

После дождей будет теплее: какие области накроет циклон 24 сентября и когда отступитПредупреждение УкрГМЦ для Киева и области (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха в ближайшую ночь:

  • в Киеве +8...+10°С;
  • по области +6...+11°С.

Температура воздуха в четверг днем:

  • в Киеве +13...+15°С;
  • по области +11...+16°С.

В дальнейшем - в течение 25 и 26 сентября - столбики термометров в столице днем могут показывать в среднем около +17°С.

Об этом свидетельствует график прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ.

После дождей будет теплее: какие области накроет циклон 24 сентября и когда отступитГрафик прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Средняя температура воздуха в городе ночью также несколько вырастет - до +10...+11°С.

Напомним, ранее мы рассказывали о вторжении холодного арктического воздуха с северо-запада - в Карпатах выпал первый снег, а температура воздуха на высокогорье упала до -2°С.

Тем временем в УкрГМЦ объяснили, почему домашний термометр может "врать" и как температуру воздуха измеряют точно.

Читайте также, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

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