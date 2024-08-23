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Після дорікань Зеленського. Єрмак розповів, як Моді погодився їхати в Україну

П'ятниця 23 серпня 2024 17:47
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Після дорікань Зеленського. Єрмак розповів, як Моді погодився їхати в Україну Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді погодився приїхати до України після того, як Російська Федерація завдала удару по дитячій лікарні "Охматдит" у місті Києві 8 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в ефірі телемарафону.

У день обстрілу "Охматдиту" Моді приїхав з візитом до Москви. Причиною його візиту було нібито якнайшвидше звільнення індійців з російської армії на переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним.

На його візит до РФ бурхливо відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Це величезне розчарування та нищівний удар по мирних зусиллях - бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем у світі в Москві в такий день", - написав Зеленський у Twitter.

Як розповів керівник ОП, відразу після цього він провів телефонну розмову з радником з нацбезпеки Індії.

"Я відверто та відкрито йому розповів, що відбулося, що це була спланована атака проти нашого "Охматдиту", що це теракт, а Росія - держава-агресор, і що Зеленський правильно зробив, що надіслав цей меседж", - розповів Єрмак.

За його словами, саме після цієї розмови, через 24 години Україна отримала повідомлення про те, що Моді визначився з датою візиту. Після того почалася командна робота для підготовки візиту.

Візит Моді до Києва

Сьогодні, 23 серпня, до Києва вперше за історію двосторонніх відносин приїхав прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Під час візиту у нього була запланована низка заходів, зокрема - зустріч з президентом України Володимир Зеленським. Під час зустрічі вони погодили чотири документи про співпрацю між країнами.

Хто такий Нарендра Моді та чому він втретє очолив уряд Індії - читайте у матеріалі РБК-Україна "Лідер найбільшої демократії світу. Що потрібно знати про прем'єра Індії Нарендру Моді".

Про те, чому прем’єр Індії приїхав до України та як це вплине на війну - у матеріалі РБК-Україна.

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