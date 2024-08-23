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После нареканий Зеленского. Ермак рассказал, как Моди согласился ехать в Украину

Пятница 23 августа 2024 17:47
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После нареканий Зеленского. Ермак рассказал, как Моди согласился ехать в Украину Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился приехать в Украину после того, как Российская Федерация нанесла удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в эфире телемарафона.

В день обстрела "Охматдета" Моди приехал с визитом в Москву. Причиной его визита было якобы скорейшее освобождение индейцев из российской армии на переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным.

На его визит в РФ бурно отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям - видеть, как лидер крупнейшей демократии мира обнимается с самым кровавым преступником в мире в Москве в такой день", - написал Зеленский в Twitter.

Как рассказал руководитель ОП, сразу после этого он провел телефонный разговор с советником из нацбезопасности Индии.

"Я откровенно и открыто ему рассказал, что произошло, что это была спланированная атака против нашего "Охматдета", что это теракт, а Россия - государство-агрессор, и что Зеленский правильно сделал, что послал этот месседж", - рассказал Ермак.

По его словам, именно после этого разговора через 24 часа Украина получила сообщение о том, что Моди определился с датой визита. После этого началась командная работа по подготовке визита.

Визит Моди в Киев

Сегодня, 23 августа, в Киев впервые в истории двусторонних отношений приехал премьер-министр Индии Нарендра Моди. В ходе визита у него был запланирован ряд мероприятий, в частности - встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречиони согласовали четыре документа о сотрудничестве между странами.

Кто такой Нарендра Моди и почему он третий раз возглавил правительство Индии - читайте в материале РБК-Украина "Лидер крупнейшей демократии мира. Что нужно знать о премьере Индии Нарендре Моди".

О том, почему премьер Индии приехал в Украину и как это повлияет на войну – в материале РБК-Украина.

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