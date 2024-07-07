Після дебатів штаб Байдена використав заготовлені запитання для двох радіоінтерв’ю, - AP

Передвиборний штаб президента США Джо Байдена надав списки схвалених питань двом радіоведучим. Вони брали у президента перші інтерв'ю після невдалого виступу на дебатах.

Про це заявили обидва ведучі в суботу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Інтерв’ю з Байденом з’явилися в четвер на радіошоу для чорношкірих у критичних штатах Вісконсін і Пенсільванія.

Радіоведучий Ерл Інгрем заявив у суботу, що помічники Байдена зв'язалися з ним і заздалегідь надіслали список із чотирьох запитань, які не обговорювалися.

"Вони дали мені точні запитання. Не було ніякого руху туди-сюди ", - розповів агентству Інгрем.

Проте надалі, як повідомило джерело агентства, штаб Байдена планує утримуватися від пропозицій запитань.

AP пише, що інтерв'ю були задумані як частина зусиль щодо відновлення віри в здатність Байдена не лише керувати протягом наступних чотирьох років, але й успішно проводити кампанію. Проте, це викриття викликало запитання, чи Байден взагалі здатний діяти в рамках незапланованих ситуацій, вважають журналісти.

Передвиборний штаб Байдена зазначив, що пропонувати запитання — це звичайна практика, і що ухвалення запитань не є обов'язковою умовою для самих інтерв'ю.

Інгрем поставив чотири запитання у своєму 18-хвилинному інтерв'ю. Він запитав, чи може Байден "розповісти про деякі досягнення, які ми можемо знати чи не знати, з вашого послужного списку, особливо тут, у Вісконсіні"; що поставлено на карту для чорношкірих виборців; що сказав би Байден людям, які вірять, що їхнє голосування не має значення; чи міг би він розповісти про свій виступ на дебатах і про зауваження Трампа.