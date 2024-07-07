Після дебатів штаб Байдена використав заготовлені запитання для двох радіоінтерв’ю, - AP
Передвиборний штаб президента США Джо Байдена надав списки схвалених питань двом радіоведучим. Вони брали у президента перші інтерв'ю після невдалого виступу на дебатах.
Про це заявили обидва ведучі в суботу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Інтерв’ю з Байденом з’явилися в четвер на радіошоу для чорношкірих у критичних штатах Вісконсін і Пенсільванія.
Радіоведучий Ерл Інгрем заявив у суботу, що помічники Байдена зв'язалися з ним і заздалегідь надіслали список із чотирьох запитань, які не обговорювалися.
"Вони дали мені точні запитання. Не було ніякого руху туди-сюди ", - розповів агентству Інгрем.
Проте надалі, як повідомило джерело агентства, штаб Байдена планує утримуватися від пропозицій запитань.
AP пише, що інтерв'ю були задумані як частина зусиль щодо відновлення віри в здатність Байдена не лише керувати протягом наступних чотирьох років, але й успішно проводити кампанію. Проте, це викриття викликало запитання, чи Байден взагалі здатний діяти в рамках незапланованих ситуацій, вважають журналісти.
Передвиборний штаб Байдена зазначив, що пропонувати запитання — це звичайна практика, і що ухвалення запитань не є обов'язковою умовою для самих інтерв'ю.
Інгрем поставив чотири запитання у своєму 18-хвилинному інтерв'ю. Він запитав, чи може Байден "розповісти про деякі досягнення, які ми можемо знати чи не знати, з вашого послужного списку, особливо тут, у Вісконсіні"; що поставлено на карту для чорношкірих виборців; що сказав би Байден людям, які вірять, що їхнє голосування не має значення; чи міг би він розповісти про свій виступ на дебатах і про зауваження Трампа.
Нагадаємо, в ніч на 28 червня в США відбулися теледебати між Байденом і Трампом, основними претендентами на президентське крісло. За оцінками експертів і результатами опитування громадської думки, переможцем дебатів став Трамп. Виступ Байдена був настільки провальним, що у США зазвучали заклики до Демократичної партії щодо заміни кандидата в президенти.
Байден визнав, що виступив невдало, проте не планує зніматися з виборів.
У телеінтерв’ю ABC він відмовився від незалежного медичного обстеження, яке підтвердило б, що він готовий відбути ще один термін на посаді. Свій провал на дебатах він пояснив "поганим епізодом", заявивши, що "немає ознак будь-якого серйозного захворювання".
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