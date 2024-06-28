"Знаю, що вже не молодий": Байден визнав, що погано виступив на дебатах із Трампом

Президент США Джо Байден визнав, що погано виступив на сьогоднішніх передвиборчих дебатах з Дональдом Трампом. Водночас американський лідер зазначив, що, попри похилий вік, знає, як "виконувати свою роботу".

"Скажу очевидну річ: я знаю, що вже не молодий. Я знаю, що ходжу не так легко, як раніше. Не говорю так зв’язно, як раніше. Не веду дебати так добре, як раніше. Але я знаю те, що знаю. Я знаю, як говорити правду", - сказав Байден.

Він додав, що попри свій вік знає, як "виконувати роботу" американського президента.

"Я знаю, як і мільйони американців, що коли тебе збивають з ніг, ти підіймаєшся. Друзі, я даю вам слово Байдена: я б не балотувався знову, якби не вірив усім серцем і душею, що зможу виконати цю роботу. Тому що, відверто кажучи, ставки занадто високі", - зазначив президент США.