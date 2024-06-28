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"Знаю, що вже не молодий": Байден визнав, що погано виступив на дебатах із Трампом

США, П'ятниця 28 червня 2024 21:48
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"Знаю, що вже не молодий": Байден визнав, що погано виступив на дебатах із Трампом Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент США Джо Байден визнав, що погано виступив на сьогоднішніх передвиборчих дебатах з Дональдом Трампом. Водночас американський лідер зазначив, що, попри похилий вік, знає, як "виконувати свою роботу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Скажу очевидну річ: я знаю, що вже не молодий. Я знаю, що ходжу не так легко, як раніше. Не говорю так зв’язно, як раніше. Не веду дебати так добре, як раніше. Але я знаю те, що знаю. Я знаю, як говорити правду", - сказав Байден.

Він додав, що попри свій вік знає, як "виконувати роботу" американського президента.

"Я знаю, як і мільйони американців, що коли тебе збивають з ніг, ти підіймаєшся. Друзі, я даю вам слово Байдена: я б не балотувався знову, якби не вірив усім серцем і душею, що зможу виконати цю роботу. Тому що, відверто кажучи, ставки занадто високі", - зазначив президент США.

Дебати Байдена та Трампа

Нагадаємо, сьогодні, 28 червня, у штаті Джорджія пройшли перші з двох дебатів перед президентськими виборами у США між Джо Байденом та Дональдом Трампом.

Як повідомляють ЗМІ, більшість американців вважають, що чинний президент США провалив дебати та програв своєму опоненту.

Після дебатів у Демократичній партії США заговорили про можливу заміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.

Однак Байден все ж має намір взяти участь у других дебатах зі своїм опонентом від республіканців Дональдом Трампом.

Основні висновки з президентських дебатів у США - у матеріалі РБК-Україна.

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