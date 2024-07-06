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Байден відповів на закиди про свої фізичну форму і когнітивні здібності

Субота 06 липня 2024 07:04
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Байден відповів на закиди про свої фізичну форму і когнітивні здібності Фото: президент США Джо Байден (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент США Джо Байден у телеінтерв’ю ABC відмовився від незалежного медичного обстеження, яке підтвердило б, що він готовий відбути ще один термін на посаді. Свій провал на дебатах з Дональдом Трампом він пояснив "поганим епізодом", заявивши, що "немає ознак будь-якого серйозного захворювання".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

"Послухайте, у мене щодня проходить когнітивний тест", — сказав Байден кореспонденту ABC, маючи на увазі завдання, з якими він стикається під час роботи. "Щодня я проходжу цей тест. Все що я роблю. Ви знаєте, я не тільки веду передвиборчу кампанію, але й керую світом" - сказав Байден.

Він наполягає, що не є слабшим, ніж раніше під час свого президентства. Президент сказав, що проходить "постійне обстеження" у своїх особистих лікарів, і вони "не соромляться сказати мені", якщо щось не так.

"Чи можу я пробігти 100 з 10 без втрат? Ні. Але я все ще в хорошій формі", – сказав Байден.

Що стосується дебатів, то "я не слухав своїх інстинктів у плані підготовки", пояснив він.

Президент припустив, що його збентежили намагання Трампа заважати йому. "Я зрозумів, що, навіть коли я відповідав на запитання, а вони вимкнули його мікрофон, він все одно кричав, і я дозволив, щоб це мене відвернуло. Я не звинувачую в цьому. Але я зрозумів, що я просто не контролюю себе", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, як він може змінити перегони, Байден висловив переконання, що одним із ключових факторів будуть великі та енергійні мітинги, подібні до тих, які він провів у п’ятницю у Вісконсині. Коли йому нагадали, що Трамп зазвичай збирає більшу кількість людей, президент розкритикував свого опонента.

"Трамп — патологічний брехун", — сказав Байден, звинувативши Трампа в невдалому реагуванні федерального уряду на пандемію COVID і неспроможності створити робочі місця.

В інтерв'ю Байдена запитали, як його можна було б переконати знятися з виборів. Він засміявся і відповів: "Якщо Господь всемогутній прийде і скаже мені це, я міг би це зробити".

Нагадаємо, в ніч на 28 червня в США відбулися теледебати між Байденом і Трампом, основними претендентами на президентське крісло. За оцінками експертів і результатами опитування громадської думки, переможцем дебатів став Трамп. Виступ Байдена був настільки провальним, що у США зазвучали заклики до Демократичної партії щодо заміни кандидата в президенти.

Байден визнав, що виступив невдало, проте не планує зніматися з виборів.

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