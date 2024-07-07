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После дебатов штаб Байдена предложил заготовленные вопросы для двух радиоинтервью, - AP

Воскресенье 07 июля 2024 03:53
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После дебатов штаб Байдена предложил заготовленные вопросы для двух радиоинтервью, - AP Фото: президент США Джо Байден (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Предвыборный штаб президента США Джо Байден предоставил списки одобренных вопросов двум радиоведущим. Они брали у президента первые интервью после неудачного выступления на дебатах.

Об этом заявили оба ведущих в субботу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP. .

Интервью с Байденом появились в четверг на радиошоу для чернокожих в критических штатах Висконсин и Пенсильвания.

Радиоведущий Эрл Ингрем заявил в субботу, что помощники Байдена связались с ним и заранее прислали список из четырех не обсуждавшихся вопросов.

"Они дали мне точные вопросы. Не было никакого движения туда-сюда", - рассказал агентству Ингрем.

Однако в дальнейшем, как сообщил источник агентства, штаб Байдена планирует воздерживаться от предложений вопросов.

AP пишет, что интервью были задуманы как часть усилий по восстановлению веры в способность Байдена не только руководить в течение следующих четырех лет, но и успешно проводить кампанию. Однако это разоблачение вызвало вопрос, способен ли Байден вообще действовать в рамках незапланированных ситуаций, считают журналисты.

Предвыборный штаб Байдена отметил, что предлагать вопросы — это обычная практика, и принятие вопросов не является обязательным условием для самих интервью.

Ингрем задал четыре вопроса в своем 18-минутном интервью. Он спросил, может ли Байден "рассказать о некоторых достижениях, которые мы можем знать или не знать, из вашего послужного списка, особенно здесь, в Висконсине"; что поставлено на карту для чернокожих избирателей; что сказал бы Байден людям, верящим, что их голосование не имеет значения; может ли он рассказать о своем выступлении на дебатах и о замечаниях Трампа.

Напомним, в ночь на 28 июня в США состоялись теледебаты между Байденом и Трампом, основными претендентами на президентское кресло. По оценкам экспертов и результатам опроса общественного мнения, победителем дебатов стал Трамп. Выступление Байдена было настолько провальным, что в США зазвучали призывы к Демократической партии по поводу замены кандидата в президенты.

Байден признал, что выступил неудачно, но не планирует сниматься с выборов.

В телеинтервью ABC он отказался от независимого медицинского обследования, которое подтвердило бы, что он готов отбыть еще один срок в должности. Свой провал на дебатах он объяснил "плохим эпизодом", заявив, что "нет признаков какого-либо серьезного заболевания".

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