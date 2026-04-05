Після атаки Сил оборони в Нижньогородській області РФ палає стратегічний НПЗ

За даними Генштабу, удару зазнала інфраструктура НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області РФ, який забезпечує пальним критично важливий московський регіон та російську армію.

Виробнича потужність підприємства сягає 17 млн тонн сировини на рік. Завод випускає понад 50 видів продукції, серед яких авіаційне та дизельне пальне, що використовується для потреб російського військово-промислового комплексу та окупаційних військ.

Окремо українські військові підтвердили пожежу після чергового ураження інфраструктури порту "Приморськ" на Балтійському морі. Цей порт є одним із найбільших у Росії серед тих, що використовуються для транспортування нафтопродуктів.

Крім того, удару зазнав склад зберігання авіаційної техніки в Саках на тимчасово окупованій території Криму.

Також Сили оборони били по місцях зосередження живої сили противника в районах Березового та Новомиколаївки на Дніпровщині, Гуляйполя Запорізької області та Ялинського Донецької області.

Масштаби завданих збитків і втрати противника уточнюються.