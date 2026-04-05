После атаки Сил обороны в Нижегородской области РФ пылает стратегический НПЗ

14:49 05.04.2026 Вс
2 мин
НПЗ обеспечивает топливом московский регион и армию РФ
aimg Мария Науменко
Иллюстративное фото (ГУ МЧС по Волгоградской области)

В ночь на 5 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российской армии и инфраструктуры. Среди пораженных целей - НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", где после атаки вспыхнул масштабный пожар.

По данным Генштаба, удару подверглась инфраструктура НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области РФ, который обеспечивает топливом критически важный московский регион и российскую армию.

Производственная мощность предприятия достигает 17 млн тонн сырья в год. Завод выпускает более 50 видов продукции, среди которых авиационное и дизельное топливо, используемое для нужд российского военно-промышленного комплекса и оккупационных войск.

Отдельно украинские военные подтвердили пожар после очередного поражения инфраструктуры порта "Приморск" на Балтийском море. Этот порт является одним из крупнейших в России среди тех, которые используются для транспортировки нефтепродуктов.

Кроме того, удару подвергся склад хранения авиационной техники в Саках на временно оккупированной территории Крыма.

Также Силы обороны били по местам сосредоточения живой силы противника в районах Березового и Новониколаевки на Днепровщине, Гуляйполя Запорожской области и Ялинского Донецкой области.

Масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются.

Силы беспилотных систем в последнее время уже неоднократно наносили результативные удары по важным объектам оккупантов в Крыму и на востоке Украины. В частности, в начале апреля СБС совместно с ГУР поразили в Крыму самолет Ан-72П и уничтожили склад с российскими ударными дронами "Орион".

Также операторы СБС вместе с СБУ ударили по Алчевскому металлургическому комбинату, из-за чего там остановилось производство, а в конце марта украинские военные на Донецком направлении сорвали запуск беспилотников "Гербера" и уничтожили ЗРК "Тор".

Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинаНПЗГенштаб ВСУ