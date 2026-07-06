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Главная » Новости » Война в Украине

После атаки РФ на Одессу в городе пожары и есть пострадавший

02:02 06.07.2026 Пн
1 мин
Что конкретно известно об ударе оккупантов по городу?
aimg Филипп Бойко
После атаки РФ на Одессу в городе пожары и есть пострадавший Фото: пожар на месте атаки РФ в Одессе (Одесская МВА)
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В ночь на 6 июля российские оккупанты атаковали Одессу. Пострадал человек и повреждены жилые строения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской МВА Сергея Лысака.

В одном из районов города в результате атаки зафиксировали пожар в гаражах. В близлежащих домах выбиты окна.

Ранения получил 23-летний парень. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Пожар оперативно ликвидирован. На месте работает оперативный штаб для помощи жителям. Здесь пострадавшие могут получить помощь и консультации.

Контекст события

Враг постоянно атакует Одесщину с начала широкомасштабного вторжения в 2022 году. На фоне массированных атак РФ президент Зеленский принял специальное решение по Одессе.

Отметим, что в Украине официально стартовало оперативное развертывание новейших беспилотников-перехватчиков Terra A1. Они предназначены для противодействия ударным дронам-камикадзе врага типа "Шахед".

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