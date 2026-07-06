После атаки РФ на Одессу в городе пожары и есть пострадавший

В ночь на 6 июля российские оккупанты атаковали Одессу. Пострадал человек и повреждены жилые строения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской МВА Сергея Лысака .

Пожар оперативно ликвидирован. На месте работает оперативный штаб для помощи жителям. Здесь пострадавшие могут получить помощь и консультации.

Ранения получил 23-летний парень. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

В одном из районов города в результате атаки зафиксировали пожар в гаражах. В близлежащих домах выбиты окна.

Контекст события

Враг постоянно атакует Одесщину с начала широкомасштабного вторжения в 2022 году. На фоне массированных атак РФ президент Зеленский принял специальное решение по Одессе.

Отметим, что в Украине официально стартовало оперативное развертывание новейших беспилотников-перехватчиков Terra A1. Они предназначены для противодействия ударным дронам-камикадзе врага типа "Шахед".