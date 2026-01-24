ua en ru
Сб, 24 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Києві відновили подачу води, але не всюди

Київ, Субота 24 січня 2026 17:00
UA EN RU
У Києві відновили подачу води, але не всюди Фото: водопостачання на лівому березі столиці відновили, але є нюанс (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У Києві відновлено водопостачання лівобережної частини міста, але на останніх поверхах багатоповерхівок води може й не бути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Київводоканалу" у Facebook.

Мешканцям багатоповерхівок нагадали, що на верхні поверхи вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які можуть не працювати внаслідок відключень світла.

"Тож на останніх поверхах може бути відсутнє водопостачання, навіть якщо у вашому районі послуга вже відновлена", - попередили киян.

Нічний удар по Києву 24 січня

У ніч на сьогодні росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням понад 375 ударних безпілотників та 21 ракети різних типів.

Найбільших пошкоджень зазнав Київ. Зокрема, у п’яти районах столиці зафіксовано руйнування та пошкодження житлових і нежитлових будівель. Унаслідок обстрілу відомо про одну загиблу людину, щонайменше четверо осіб дістали поранення.

На лівобережжі столиці виникли перебої з теплопостачанням і водопостачанням - без тепла залишилися 5635 багатоповерхівок. За словами мера Віталія Кличка, це майже 80% із тих, куди повертали теплопостачання після обстрілу 9 січня.

Через складну ситуацію у Деснянському районі розгортають додаткові пункти обігріву - до вже наявних 145. Йдеться про опорні пункти, де мешканці зможуть перебувати не лише вдень, а й уночі.

Зазначимо, понад тиждень у Києві діють аварійні відключення світла без чітких графіків. Окрім проблем зі світлом, у місті є складна ситуація з водопостачанням, також в значній частині будинків нема опалення.

Раніше, 15 січня, за дорученням президента в Києві почав роботу спеціальний штаб. Він займається ліквідацією наслідків обстрілів енергетичної інфраструктури.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Київводоканал Водопостачання
Новини
Росіяни пошкодили фабрику Roshen у Києві: що відомо
Росіяни пошкодили фабрику Roshen у Києві: що відомо
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів