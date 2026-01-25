После атаки РФ в Киеве без отопления остаются 1676 многоэтажек, - Кличко
В Киеве после российской атаки на столицу 24 января без теплоснабжения остаются 1676 многоэтажных домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
По его словам, в результате повреждения объектов критической инфраструктуры накануне без отопления снова оказались почти 6 тысяч домов. Большинство из них ранее уже дважды подключали или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января.
В то же время с вечера 24 января коммунальщики и энергетики смогли восстановить подачу теплоносителя в более 1600 домов. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются, специалисты продолжают работать, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома киевлян.
Восстановление после атаки РФ на Киев
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после ночного обстрела без теплоснабжения оставалось около 3300 многоэтажных домов. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, восстанавливая системы жизнеобеспечения города.
В то же время в столице уже восстановили водоснабжение на левом берегу, однако на верхних этажах домов возможны перебои с водой. Продолжаются работы по возвращению электроэнергии, тепла и стабильного водоснабжения после массированной атаки РФ на критическую инфраструктуру.
Как сообщалось, в ночь на 24 января Киев подвергся ударам дронами и ракетами. Повреждения зафиксированы в пяти районах города, разрушены жилые и нежилые здания. По последним данным, один человек погиб, еще по меньшей мере четверо пострадали.