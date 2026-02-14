ua en ru
Головна » Життя

Після +14 в Україні знову різко похолодає: синоптик назвала дату

Субота 14 лютого 2026 08:23
Після +14 в Україні знову різко похолодає: синоптик назвала дату Коли в Україну повернуться морози (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Найближчими днями в Україні очікується різка зміна погоди. Після тривалої відлиги в країну прийде активний циклон із Європи, який принесе сильні опади та суттєве похолодання арктичного походження.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Наталія Діденко.

14 лютого: Тепла відлига

У суботу в Україні ще втримається тепла погода. За словами Наталії Діденко, температура в межах від нуля до 4 градусів на переважній більшості території.

"У Південній частині +5...+9 градусів, у Криму до 10-14 градусів. Опади у вигляді дощу пройдуть на Півдні, на Сході, подекуди у центральних областях", - зазначає синоптик.

15 лютого: Прихід активного циклону

У неділю ситуація почне кардинально змінюватися через переміщення активного циклону з південного заходу Європи. Це принесе суттєве ускладнення погодних умов:

  • дощ поступово переходитиме в мокрий сніг.
  • очікується налипання мокрого снігу та ожеледь.
  • у південних, східних та центральних областях можливі сильні дощі.

"Найскладніша ситуація - друга половина 15-го лютого і ніч на 16 лютого. Ситуація дуже ускладниться", - попереджає Діденко.

16-18 лютого: Арктичне похолодання та ожеледиця

Починаючи з понеділка, 16 лютого, в Україну почне заходити нова повітряна маса арктичного походження. Температура повітря суттєво знизиться:

  • Ніч на 17 лютого: на півночі очікується -9...-13 градусів (на решті територі по країні -5...-10).
  • Вдень: температура триматиметься в межах -2...-7 градусів.

Синоптик наголошує на особливій небезпеці на дорогах через різке замерзання опадів.

"16, 17 та 18 похолодає, суттєво зміцніє ожеледиця і стане дуже слизько. Зараз відлига, багато калюж... і це все почне замерзати. Тому для водіїв і пішоходів особливий акцент на 16-му лютому", - підкреслює Діденко.

