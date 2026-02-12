ua en ru
Синоптики попередили про небезпеку: де в Україні завтра негода та коли знову похолодає

Четвер 12 лютого 2026 16:20
UA EN RU
Синоптики попередили про небезпеку: де в Україні завтра негода та коли знову похолодає На завтра в Україні прогнозують низку небезпечних явищ (фото ілюстративне: Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Попри прихід довгоочікуваного потепління, погода в Україні завтра місцями буде небезпечною. Синоптики пояснили, до чого готуватись мешканцям різних областей та розповіли, коли може бути короткочасне похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Читайте також: Невидима загроза в містах: чи справді зимова погода впливає на якість повітря

Головне:

  • Рівень небезпеки: у багатьох областях України на завтра оголошено "жовтий" рівень небезпеки через різні погодні явища.
  • Температурні "плюси": потеплішає завтра по всій території України, тоді як в окремих регіонах температура підніметься до майже весняних позначок.
  • Зміна курсу: після періоду відносного тепла без опадів погодні умови в Україні можуть різко ускладнитись.

Небезпечні явища завтра: попередження УкрГМЦ

Згідно з інформацією експертів Укргідрометцентру, 13 лютого у деяких регіонах ймовірні небезпечні метеорологічні явища.

Йдеться про суттєвий туман (із видимістю 200-500 м) вночі та вранці:

  • у центральних областях;
  • у більшості південних областей.

"I рівень небезпечності, жовтий", - пояснили українцям.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Синоптики попередили про небезпеку: де в Україні завтра негода та коли знову похолодаєПопередження про небезпечні метеоявища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Крім того, у Закарпатській області очікуються небезпечні гідрологічні явища.

Так, на річці Боржава (неподалік села Верхні Ремети) продовжиться підвищення рiвнів води на 2,0-2,2 м (над рiвнем води на 8 годину 12 лютого).

"Із початковим виходом води на заплаву", - зауважили фахівці УкрГМЦ.

Уточнюється, що йдеться також про I рівень небезпеки (жовтий).

Синоптики попередили про небезпеку: де в Україні завтра негода та коли знову похолодаєПопередження про небезпечні гідрологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Тим часом у горах було оголошено сніголавинна небезпеку.

Українцям пояснили, що значна снiголавинна небезпека (3 рiвень) очікується у зв'язку з відлигою та опадами:

  • на високогір'ї Івано-Франківської області;
  • на високогір'ї східної частини Закарпатської області.

Синоптики попередили про небезпеку: де в Україні завтра негода та коли знову похолодаєПопередження про сніголавинну небезпеку (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Де в Україні завтра можливі опади

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, погода в Україні впродовж п'ятниці, 13 лютого, очікується здебільшого хмарна.

"Захмарене небо, відносно теплу погоду зумовлюватимуть поле низького атмосферного тиску та волога повітряна маса", - пояснили спеціалісти.

Невеликий дощ при цьому може бути:

  • на півдні України;
  • вдень - також на сході та крайньому заході країни.

На решті території - без опадів.

Особливу увагу синоптики радять звернути на те, що на дорогах (крім півдня) місцями буде ожеледиця. Тож потрібо бути уважними під час руху.

"Вітер - південно-східного напрямку, і рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с", - додали в УкрГМЦ.

Чого чекати від температури повітря

Температурний режим в Україні впродовж доби в середньому очікується:

  • вночі - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла (у східних областях - в межах 0-5 градусів морозу);
  • вдень - від 0 до 5 градусів тепла.

Ще тепліше буде на Закарпатті та півдні країни:

  • вночі - від 1 до 6 градусів тепла;
  • вдень - від 4 до 9 градусів вище нуля.

Тим часом у Криму може бути до +15°C.

Синоптики попередили про небезпеку: де в Україні завтра негода та коли знову похолодаєПрогноз погоди по Україні на 13 лютого (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Прогноз погоди по Києву та області

По території міста Києва та Київської області погода завтра також буде хмарною. Без опадів.

Вночі та вранці по області місцями туман. На дорогах - подекуди ожеледиця.

Вітер - південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря в Києві:

  • вночі - близько 0 градусів за Цельсієм;
  • вдень - від 1 до 3 градусів тепла.

Температура повітря по області:

  • вночі - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла;
  • вдень - від 0 до 5 градусів тепла.

Синоптики попередили про небезпеку: де в Україні завтра негода та коли знову похолодаєПрогноз погоди на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Як може погіршитись погода в Україні пізніше

Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, найближчим часом в Україні (на тлі потепління) можуть бути небезпечними:

  • бурульки;
  • зсуви масивів снігу з дахів;
  • калюжі із льодом, що "маскується";
  • подекуди - льодохід та розмивання ополонок (чого ніяк не можна ігнорувати рибалкам).

При цьому пізніше - впродовж 15-16 лютого (згідно з попередніми прогнозами) - в Україну переміститься активний циклон із південного заходу, який зумовить різке ускладнення погодних умов:

  • дощ із переходом у мокрий сніг і сніг;
  • сильні опади;
  • налипання мокрого снігу;
  • штормовий вітер.

"16-18 лютого очікується короткочасне похолодання", - підсумувала Діденко у своєму Facebook.

Синоптики попередили про небезпеку: де в Україні завтра негода та коли знову похолодаєСиноптики попередили про небезпеку: де в Україні завтра негода та коли знову похолодаєПублікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше спеціалісти попередили українців про небезпеку під час відлиги та пояснили, як від неї вберегтися.

Тим часом ми розповідали, як допомогти тваринам і птахам взимку, щоб не нашкодити.

Читайте також, яке диво природи помітили українці під час сильних морозів у січні й чому небо у різних областях заграло рідкісними барвами.

