Синоптики попередили про небезпеку: де в Україні завтра негода та коли знову похолодає
Попри прихід довгоочікуваного потепління, погода в Україні завтра місцями буде небезпечною. Синоптики пояснили, до чого готуватись мешканцям різних областей та розповіли, коли може бути короткочасне похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Головне:
- Рівень небезпеки: у багатьох областях України на завтра оголошено "жовтий" рівень небезпеки через різні погодні явища.
- Температурні "плюси": потеплішає завтра по всій території України, тоді як в окремих регіонах температура підніметься до майже весняних позначок.
- Зміна курсу: після періоду відносного тепла без опадів погодні умови в Україні можуть різко ускладнитись.
Небезпечні явища завтра: попередження УкрГМЦ
Згідно з інформацією експертів Укргідрометцентру, 13 лютого у деяких регіонах ймовірні небезпечні метеорологічні явища.
Йдеться про суттєвий туман (із видимістю 200-500 м) вночі та вранці:
- у центральних областях;
- у більшості південних областей.
"I рівень небезпечності, жовтий", - пояснили українцям.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Попередження про небезпечні метеоявища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Крім того, у Закарпатській області очікуються небезпечні гідрологічні явища.
Так, на річці Боржава (неподалік села Верхні Ремети) продовжиться підвищення рiвнів води на 2,0-2,2 м (над рiвнем води на 8 годину 12 лютого).
"Із початковим виходом води на заплаву", - зауважили фахівці УкрГМЦ.
Уточнюється, що йдеться також про I рівень небезпеки (жовтий).
Попередження про небезпечні гідрологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Тим часом у горах було оголошено сніголавинна небезпеку.
Українцям пояснили, що значна снiголавинна небезпека (3 рiвень) очікується у зв'язку з відлигою та опадами:
- на високогір'ї Івано-Франківської області;
- на високогір'ї східної частини Закарпатської області.
Попередження про сніголавинну небезпеку (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Де в Україні завтра можливі опади
Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, погода в Україні впродовж п'ятниці, 13 лютого, очікується здебільшого хмарна.
"Захмарене небо, відносно теплу погоду зумовлюватимуть поле низького атмосферного тиску та волога повітряна маса", - пояснили спеціалісти.
Невеликий дощ при цьому може бути:
- на півдні України;
- вдень - також на сході та крайньому заході країни.
На решті території - без опадів.
Особливу увагу синоптики радять звернути на те, що на дорогах (крім півдня) місцями буде ожеледиця. Тож потрібо бути уважними під час руху.
"Вітер - південно-східного напрямку, і рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с", - додали в УкрГМЦ.
Чого чекати від температури повітря
Температурний режим в Україні впродовж доби в середньому очікується:
- вночі - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла (у східних областях - в межах 0-5 градусів морозу);
- вдень - від 0 до 5 градусів тепла.
Ще тепліше буде на Закарпатті та півдні країни:
- вночі - від 1 до 6 градусів тепла;
- вдень - від 4 до 9 градусів вище нуля.
Тим часом у Криму може бути до +15°C.
Прогноз погоди по Україні на 13 лютого (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Прогноз погоди по Києву та області
По території міста Києва та Київської області погода завтра також буде хмарною. Без опадів.
Вночі та вранці по області місцями туман. На дорогах - подекуди ожеледиця.
Вітер - південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря в Києві:
- вночі - близько 0 градусів за Цельсієм;
- вдень - від 1 до 3 градусів тепла.
Температура повітря по області:
- вночі - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла;
- вдень - від 0 до 5 градусів тепла.
Прогноз погоди на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Як може погіршитись погода в Україні пізніше
Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, найближчим часом в Україні (на тлі потепління) можуть бути небезпечними:
- бурульки;
- зсуви масивів снігу з дахів;
- калюжі із льодом, що "маскується";
- подекуди - льодохід та розмивання ополонок (чого ніяк не можна ігнорувати рибалкам).
При цьому пізніше - впродовж 15-16 лютого (згідно з попередніми прогнозами) - в Україну переміститься активний циклон із південного заходу, який зумовить різке ускладнення погодних умов:
- дощ із переходом у мокрий сніг і сніг;
- сильні опади;
- налипання мокрого снігу;
- штормовий вітер.
"16-18 лютого очікується короткочасне похолодання", - підсумувала Діденко у своєму Facebook.
Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
