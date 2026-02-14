ua en ru
После +14 в Украине снова резко похолодает: синоптик назвала дату

Суббота 14 февраля 2026 08:23
UA EN RU
После +14 в Украине снова резко похолодает: синоптик назвала дату Когда в Украину вернутся морозы (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В ближайшие дни в Украине ожидается резкое изменение погоды. После длительной оттепели в страну придет активный циклон из Европы, который принесет сильные осадки и существенное похолодание арктического происхождения.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Наталья Диденко.

14 февраля: Теплая оттепель

В субботу в Украине еще удержится теплая погода. По словам Натальи Диденко, температура будет в пределах от нуля до 4 градусов на подавляющем большинстве территории.

"В Южной части +5...+9 градусов, в Крыму до 10-14 градусов. Осадки в виде дождя пройдут на Юге, на Востоке, местами в центральных областях", - отмечает синоптик.

15 февраля: Приход активного циклона

В воскресенье ситуация начнет кардинально меняться из-за перемещения активного циклона с юго-запада Европы. Это принесет существенное осложнение погодных условий:

  • дождь постепенно будет переходить в мокрый снег.
  • ожидается налипание мокрого снега и гололед.
  • в южных, восточных и центральных областях возможны сильные дожди.

"Самая сложная ситуация - вторая половина 15-го февраля и ночь на 16 февраля. Ситуация очень усложнится", - предупреждает Диденко.

16-18 февраля: Арктическое похолодание и гололедица

Начиная с понедельника, 16 февраля, в Украину начнет заходить новая воздушная масса арктического происхождения. Температура воздуха существенно снизится:

  • Ночь на 17 февраля: на севере ожидается -9...-13 градусов (на остальной территории по стране -5...-10).
  • Днем: температура будет держаться в пределах -2...-7 градусов.

Синоптик отмечает особую опасность на дорогах из-за резкого замерзания осадков.

"16, 17 и 18 похолодает, существенно окрепнет гололедица и станет очень скользко. Сейчас оттепель, много луж... и это все начнет замерзать. Поэтому для водителей и пешеходов особый акцент на 16-м феврале", - подчеркивает Диденко.

