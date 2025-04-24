Ушел из жизни за час. Врач раскрыл детали смерти Папы Римского

Папа Римский умер быстро и без боли. Врач, который был возле него в последние минуты, рассказал о том, как все произошло.

Врач римской больницы "Джемелли" Серджио Альфьери в течение пяти последних недель наблюдал за лечением Папы. В интервью газете Corriere della Sera он рассказал, что это началось еще когда Франциск боролся с двойной пневмонией в начале этого года.

Альфьери сказал, что ему позвонили около 5:30 утра в понедельник и попросили быстро приехать в Ватикан. Он прибыл примерно через 20 минут.

"Я вошел в его комнату, и он (Франциск, - ред.) был с открытыми глазами. Я убедился, что нет никаких проблем с дыханием. Затем я попытался позвать его по имени, но он не ответил мне", - рассказал врач.

По его словам, именно тогда он понял, что больше ничего не может сделать

"Он не реагировал на раздражители, даже на болевые. В тот момент я понял, что больше ничего нельзя сделать. Он был в коме", - пояснил Альфьери.

Почему Папу Франциска не доставили в больницу

Врач сообщил, что в таком состоянии, транспортировка понтифика была бы бесполезной.

"Я объяснил, что госпитализация была бы бесполезной. (Личный медбрат Папы Массимилиано, - ред.) Страпетти знал, что Папа хотел умереть дома, когда мы были в Джемелли, он всегда так говорил. Вскоре он умер", - пояснил он.

Врач отметил, что сделав компьютерную томографию, они бы имели более точный диагноз, но не более.

"Это был один из тех инсультов, которые за час забирают тебя с собой", - подытожил он.