Головна » Життя » Суспільство

Пішов на війну у 18: у Києві просять назвати вулицю на честь бійця "Азову"

Київ, Неділя 01 лютого 2026 10:44

Пішов на війну у 18: у Києві просять назвати вулицю на честь бійця "Азову" Фото: вулицю Ентузіастів просять назвати на честь бійця "Азову" (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві пропонують перейменувати вулицю Ентузіастів на честь загиблого 21-річного бійця бригади "Азов" Дмитра "Соєра" Островського. Він пішов захищати країну в 18 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст відповідної петиції на сайті Київради.

Ким був Дмитро Островський

Дмитро народився та все життя прожив на Русанівці. До повномасштабного вторгнення він професійно займався футболом, був вихованцем КДЮСШ "Юніор-Спорт" та грав за команду U-21.

Пішов на війну у 18: у Києві просять назвати вулицю на честь бійця &quot;Азову&quot;

Фото: Дмитро Островський, загиблий боєць "Азову" (facebook.com/natali.kulbachuk)

У 2022 році 18-річний хлопець добровільно та таємно від батьків приєднався до 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов". За час служби Дмитро отримав шість поранень, але кожного разу повертався на фронт до своїх побратимів.

Молодший сержант і снайпер Островський загинув 6 грудня 2025 року.

Чому хочуть перейменувати вулицю Ентузіастів

Вулиця Ентузіастів на Русанівці отримала свою назву у 1964 році за радянських часів. Автори петиції наголошують, що назва вулиці відображає ідеологічні засади комуністичного строю.

Перейменування на честь молодого воїна має стати символом шани сучасному Герою та кроком до позбавлення від радянської спадщини в назвах київських вулиць, йдеться у тексті петиції.

Як проголосувати

Підтримати петицію можуть усі охочі кияни. Для цього необхідно:

  • перейти на сайт петицій Київради та авторизуватися;
  • або скористатися застосунком "Київ Цифровий" у розділі електронної демократії.

Нагадаємо, процес дерусифікації та декомунізації у Києві триває з початку російської агресії проти України. За цей час у столиці змінили назви сотень вулиць, провулків та площ, пов'язаних із радянським або російським минулим.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у Києві офіційно перейменували ще низку міських об'єктів, серед яких - вулиці та провулки.

Крім того, Національна музична академія України також отримала нову назву, за рішенням Мінкульту. Раніше вона мала ім'я Петра Ілліча Чайковського.

