Дерусифікація триває: у Києві перейменували ще 10 вулиць та провулків
У Києві перейменували ще 10 міських об’єктів, назви яких були пов’язані з Росією. Рішення ухвалили 4 грудня на пленарному засіданні Київради.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Київську міську раду.
Голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха зазначила, що дерусифікація триває і спрямована на позбавлення столиці символічної присутності країни-агресора. За її словами, перейменування є важливим елементом спротиву та повернення історичної пам’яті.
Які об’єкти отримали нові назви
Голосіївський район:
- вулиця Левітана - вулиця Лукрецька.
Оболонський район:
- проспект Маршала Рокоссовського - проспект Дмитра Павличка.
Печерський район:
- частину вулиці Лаврської (від площі Слави до вул. Добровольчих батальйонів) перейменовано на вулицю Івана Мазепи;
- частині вулиці від Добровольчих батальйонів до Наводницької площі повернуто історичну назву - вулиця Новонаводницька.
Дарницький район:
- вулиця Суворова - вулиця Людмили Фої;
- вулиця Волго-Донська - вулиця Павла Петриченка.
Дніпровський район:
- вулиця Сулеймана Стальського - вулиця Ігоря Юхновського;
- провулок Макаренка - провулок Софії Окуневської;
- вулиця Макаренка - вулиця Батальйону Шейха Мансура.
Святошинський район:
- провулок Дунаєвського - провулок Цундарівський;
- вулиця Дунаєвського - вулиця Цундарівська.
Нагадаємо, у серпні нинішнього року у Києві перейменувала 95 вулиць, провулків і площ, пов’язаних із Росією та СРСР. Тоді у столиці з’явилися вулиця Героїв полку "Азов", площа Героїв УПА, вулиця Гуцульська та інші нові назви, які замінили радянські чи російські топоніми.
РБК-Україна також розповідало, що після перейменування вулиць українцям не потрібно терміново змінювати документи - це можна зробити під час планових процедур, як-от заміна паспорта чи зміна прізвища. Правовстановлюючі документи на нерухомість залишаються чинними та оновлюються лише за потреби, наприклад при продажу.