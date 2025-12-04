ua en ru
Дерусифікація триває: у Києві перейменували ще 10 вулиць та провулків

Четвер 04 грудня 2025 15:19
Дерусифікація триває: у Києві перейменували ще 10 вулиць та провулків Фото: У Києві перейменували кілька вулиць (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Києві перейменували ще 10 міських об’єктів, назви яких були пов’язані з Росією. Рішення ухвалили 4 грудня на пленарному засіданні Київради.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Київську міську раду.

Голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха зазначила, що дерусифікація триває і спрямована на позбавлення столиці символічної присутності країни-агресора. За її словами, перейменування є важливим елементом спротиву та повернення історичної пам’яті.

Які об’єкти отримали нові назви

Голосіївський район:

  • вулиця Левітана - вулиця Лукрецька.

Оболонський район:

  • проспект Маршала Рокоссовського - проспект Дмитра Павличка.

Печерський район:

  • частину вулиці Лаврської (від площі Слави до вул. Добровольчих батальйонів) перейменовано на вулицю Івана Мазепи;
  • частині вулиці від Добровольчих батальйонів до Наводницької площі повернуто історичну назву - вулиця Новонаводницька.

Дарницький район:

  • вулиця Суворова - вулиця Людмили Фої;
  • вулиця Волго-Донська - вулиця Павла Петриченка.

Дніпровський район:

  • вулиця Сулеймана Стальського - вулиця Ігоря Юхновського;
  • провулок Макаренка - провулок Софії Окуневської;
  • вулиця Макаренка - вулиця Батальйону Шейха Мансура.

Святошинський район:

  • провулок Дунаєвського - провулок Цундарівський;
  • вулиця Дунаєвського - вулиця Цундарівська.

Нагадаємо, у серпні нинішнього року у Києві перейменувала 95 вулиць, провулків і площ, пов’язаних із Росією та СРСР. Тоді у столиці з’явилися вулиця Героїв полку "Азов", площа Героїв УПА, вулиця Гуцульська та інші нові назви, які замінили радянські чи російські топоніми.

РБК-Україна також розповідало, що після перейменування вулиць українцям не потрібно терміново змінювати документи - це можна зробити під час планових процедур, як-от заміна паспорта чи зміна прізвища. Правовстановлюючі документи на нерухомість залишаються чинними та оновлюються лише за потреби, наприклад при продажу.

