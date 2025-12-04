Дерусифікація триває: у Києві перейменували ще 10 вулиць та провулків

У Києві перейменували ще 10 міських об’єктів, назви яких були пов’язані з Росією. Рішення ухвалили 4 грудня на пленарному засіданні Київради.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Київську міську раду .

Голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха зазначила, що дерусифікація триває і спрямована на позбавлення столиці символічної присутності країни-агресора. За її словами, перейменування є важливим елементом спротиву та повернення історичної пам’яті.

Нагадаємо, у серпні нинішнього року у Києві перейменувала 95 вулиць, провулків і площ, пов’язаних із Росією та СРСР. Тоді у столиці з’явилися вулиця Героїв полку "Азов", площа Героїв УПА, вулиця Гуцульська та інші нові назви, які замінили радянські чи російські топоніми.

РБК-Україна також розповідало, що після перейменування вулиць українцям не потрібно терміново змінювати документи - це можна зробити під час планових процедур, як-от заміна паспорта чи зміна прізвища. Правовстановлюючі документи на нерухомість залишаються чинними та оновлюються лише за потреби, наприклад при продажу.