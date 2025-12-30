Тепер без Чайковського: Мінкульт перейменував Національну музичну академію

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Міністерства культури від 30 грудня.

Чому ухвалили рішення

У Мінкульті зазначили, що рішення прийняли відповідно до чинного законодавства та на підставі фахового висновку Українського інституту національної пам’яті. У висновку вказано, що використання імені Чайковського у назві академії є символікою російської імперської політики і не відповідає закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

Віцепрем’єр-міністерка з питань гуманітарної політики - міністерка культури Тетяна Бережна наголосила, що перейменування є частиною державної політики деколонізації українського культурного простору.

"Продовжуємо процес деколонізації української культури. Рішення ухвалене відповідно до закону та чинних норм у сфері освіти і культури", - заявила вона.

Що зміниться для академії

У відомстві підкреслили, що перейменування не вплине на статус, освітній процес чи мистецьку діяльність академії. Рішення відповідає вимогам законів "Про вищу освіту" та "Про культуру".

Згідно з наказом Мінкульту, ректор закладу має подати Статут у новій редакції та забезпечити виконання всіх процедур, пов’язаних зі зміною назви. Також відповідні зміни внесуть до установчих документів і контракту керівника.

Наступним кроком стане публічне обговорення нового імені академії. До дискусії долучаться колектив закладу, експертне середовище та громадськість.