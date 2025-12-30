Тепер без Чайковського: Мінкульт перейменував Національну музичну академію
Міністерство культури України ухвалило рішення про перейменування Національної музичної академії України імені Петра Ілліча Чайковського. Відтепер офіційна назва закладу - Національна музична академія України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Міністерства культури від 30 грудня.
Чому ухвалили рішення
У Мінкульті зазначили, що рішення прийняли відповідно до чинного законодавства та на підставі фахового висновку Українського інституту національної пам’яті. У висновку вказано, що використання імені Чайковського у назві академії є символікою російської імперської політики і не відповідає закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".
Віцепрем’єр-міністерка з питань гуманітарної політики - міністерка культури Тетяна Бережна наголосила, що перейменування є частиною державної політики деколонізації українського культурного простору.
"Продовжуємо процес деколонізації української культури. Рішення ухвалене відповідно до закону та чинних норм у сфері освіти і культури", - заявила вона.
Що зміниться для академії
У відомстві підкреслили, що перейменування не вплине на статус, освітній процес чи мистецьку діяльність академії. Рішення відповідає вимогам законів "Про вищу освіту" та "Про культуру".
Згідно з наказом Мінкульту, ректор закладу має подати Статут у новій редакції та забезпечити виконання всіх процедур, пов’язаних зі зміною назви. Також відповідні зміни внесуть до установчих документів і контракту керівника.
Наступним кроком стане публічне обговорення нового імені академії. До дискусії долучаться колектив закладу, експертне середовище та громадськість.
Багаторічна дискусія щодо перейменування
Нагадаємо, дискусії щодо зміни назви Національна музична академія України імені Петра Чайковського тривають із квітня 2022 року. У середині червня керівництво закладу вирішило зберегти ім’я Чайковського, що викликало протест серед частини колективу та студентів.
Після цього було оприлюднено відкритий лист до ректора з вимогою скасувати рішення Вченої ради та провести прозору процедуру перейменування. Водночас Вчена рада звернулася до президента Володимир Зеленський, застерігаючи від "маніпулювання іменем Чайковського як імперським наративом".
У Мінкульті тоді заявили про необхідність широкої публічної дискусії. Однак наприкінці грудня на зборах академії знову ухвалили рішення не змінювати назву, що й спричинило нову хвилю критики.
Колишній міністр культури Олександр Ткаченко різко розкритикував рішення, заявивши, що не були враховані рекомендації профільного комітету Верховної Ради та експертних рад, тоді як українські театри відмовилися від виконання творів Чайковського.
Український музикознавець і професор НМАУ Юрій Чекан прокоментував рішення одним словом - "Сором", зазначивши, що Чайковський не мав безпосереднього стосунку до розвитку київської консерваторії.
Зазначимо, національна музична академія України є одним із провідних музичних закладів Європи. Її історія починається з 1863 року, а ім’я Петра Чайковського було присвоєне закладу у 1940 році - в період активної русифікації. Під час Революції Гідності приміщення академії використовували як укриття та лазарет для поранених майданівців.