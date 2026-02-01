Пошел на войну в 18: в Киеве просят назвать улицу в честь бойца "Азова"
В Киеве предлагают переименовать улицу Энтузиастов в честь погибшего 21-летнего бойца бригады "Азов" Дмитрия "Сойера" Островского. Он пошел защищать страну в 18 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст соответствующей петиции на сайте Киевсовета.
Кем был Дмитрий Островский
Дмитрий родился и всю жизнь прожил на Русановке. До полномасштабного вторжения он профессионально занимался футболом, был воспитанником КДЮСШ "Юниор-Спорт" и играл за команду U-21.
Фото: Дмитрий Островский, погибший боец "Азова" (facebook.com/natali.kulbachuk)
В 2022 году 18-летний парень добровольно и тайно от родителей присоединился к 12-й бригаде специального назначения НГУ "Азов". За время службы Дмитрий получил шесть ранений, но каждый раз возвращался на фронт к своим собратьям.
Младший сержант и снайпер Островский погиб 6 декабря 2025 года.
Почему хотят переименовать улицу Энтузиастов
Улица Энтузиастов на Русановке получила свое название в 1964 году в советское время. Авторы петиции отмечают, что название улицы отражает идеологические основы коммунистического строя.
Переименование в честь молодого воина должно стать символом уважения современному Герою и шагом к избавлению от советского наследия в названиях киевских улиц, говорится в тексте петиции.
Как проголосовать
Поддержать петицию могут все желающие киевляне. Для этого необходимо:
- перейти на сайт петиций Киевсовета и авторизоваться;
- или воспользоваться приложением "Киев Цифровой" в разделе электронной демократии.
Напомним, процесс дерусификации и декоммунизации в Киеве продолжается с начала российской агрессии против Украины. За это время в столице изменили названия сотен улиц, переулков и площадей, связанных с советским или российским прошлым.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Киеве официально переименовали еще ряд городских объектов, среди которых - улицы и переулки.
Кроме того, Национальная музыкальная академия Украины также получила новое название, по решению Минкульта. Ранее она носила имя Петра Ильича Чайковского.