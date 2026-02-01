ua en ru
Пошел на войну в 18: в Киеве просят назвать улицу в честь бойца "Азова"

Киев, Воскресенье 01 февраля 2026 10:44
Пошел на войну в 18: в Киеве просят назвать улицу в честь бойца "Азова" Фото: улицу Энтузиастов просят назвать в честь бойца "Азова" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве предлагают переименовать улицу Энтузиастов в честь погибшего 21-летнего бойца бригады "Азов" Дмитрия "Сойера" Островского. Он пошел защищать страну в 18 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст соответствующей петиции на сайте Киевсовета.

Кем был Дмитрий Островский

Дмитрий родился и всю жизнь прожил на Русановке. До полномасштабного вторжения он профессионально занимался футболом, был воспитанником КДЮСШ "Юниор-Спорт" и играл за команду U-21.

Пошел на войну в 18: в Киеве просят назвать улицу в честь бойца &quot;Азова&quot;

Фото: Дмитрий Островский, погибший боец "Азова" (facebook.com/natali.kulbachuk)

В 2022 году 18-летний парень добровольно и тайно от родителей присоединился к 12-й бригаде специального назначения НГУ "Азов". За время службы Дмитрий получил шесть ранений, но каждый раз возвращался на фронт к своим собратьям.

Младший сержант и снайпер Островский погиб 6 декабря 2025 года.

Почему хотят переименовать улицу Энтузиастов

Улица Энтузиастов на Русановке получила свое название в 1964 году в советское время. Авторы петиции отмечают, что название улицы отражает идеологические основы коммунистического строя.

Переименование в честь молодого воина должно стать символом уважения современному Герою и шагом к избавлению от советского наследия в названиях киевских улиц, говорится в тексте петиции.

Как проголосовать

Поддержать петицию могут все желающие киевляне. Для этого необходимо:

  • перейти на сайт петиций Киевсовета и авторизоваться;
  • или воспользоваться приложением "Киев Цифровой" в разделе электронной демократии.

Напомним, процесс дерусификации и декоммунизации в Киеве продолжается с начала российской агрессии против Украины. За это время в столице изменили названия сотен улиц, переулков и площадей, связанных с советским или российским прошлым.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Киеве официально переименовали еще ряд городских объектов, среди которых - улицы и переулки.

Кроме того, Национальная музыкальная академия Украины также получила новое название, по решению Минкульта. Ранее она носила имя Петра Ильича Чайковского.

