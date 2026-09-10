Пишний рекомендував Василя Веселого до ''Сенс Банку'', – ексглава наглядової ради на ТСК

Колишній голова наглядової ради ''Сенс Банку'' Шевкі Аджунер заявив, що кандидатуру Василя Веселого для роботи в банку рекомендував голова Національного банку України Андрій Пишний.

Колишній голова наглядової ради ''Сенс Банку'' Шевкі Аджунер заявив, що познайомився з Василем Веселим після обговорень із представниками Нацбанку щодо необхідності покращити комунікацію між державою та стейкхолдерами.

За його словами, на той момент у наглядовій раді банку було лише п’ять членів, тому питання посилення комунікації було актуальним.

''Я познайомився з паном Веселим в результаті обговорень з НБУ щодо потреби покращити комунікацію між державою та стейкхолдерами. Було лише п’ять членів наглядової ради і я сам наголошував, що нам слід покращити комунікації'', – сказав Аджунер.

За словами колишнього голови наглядової ради, саме Андрій Пишний познайомив його з Веселим. Аджунер також заявив, що йому пояснили можливу роль Веселого як "комунікатора банку зі стейкхолдерами" ще до початку процедури співбесід.

''Мені пояснили, що панові Веселому можна довіряти як комунікатору банку зі стейкхолдерами, перш ніж банк почав процедуру співбесід'', – сказав він, відповідаючи на питання про рекомендацію кандидатури.

Після призначення Василя Веселого менеджером із комунікацій із владою, за словами Аджунера, у банку стало менше проблем у взаємодії з НБУ.