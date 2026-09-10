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У Молдові уточнили, де був літак Зеленського під час появи дрона

08:57 10.09.2026 Чт
2 хв
Молдовські ЗМІ поділилися деталі інциденту
aimg Анастасія Никончук
У Молдові уточнили, де був літак Зеленського під час появи дрона Фото: Володимир Зеленський (GettyImages)
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Російський безпілотник порушив повітряний простір Молдови 8 вересня, через що влада тимчасово обмежила польоти. В цей час літак президента України Володимира Зеленського знаходився в аеропорту Кишинева.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Moldova Liberă.

Увечері 8 вересня влада Молдови тимчасово закрила повітряний простір після того, як російський безпілотник незаконно перетнув кордон з боку України.

Порушення зафіксували приблизно о 16:20, а обмеження на польоти запровадили після 16:30. Рішення пояснили необхідністю забезпечити безпеку повітряних суден, які на той час перебували в небі над країною.

Через введені обмеження затрималися три вильоти та чотири посадки. Серед літаків, які не змогли вирушити вчасно, був борт із президентом України Володимиром Зеленським. Його літак залишався в аеропорту Кишинева, поки влада відстежувала ситуацію з безпілотником.

Дрон впав у поле

Після 17:20 молдавська влада підтвердила, що безпілотник упав і вибухнув біля села Старі Михайлени у Ришканському районі. Місце падіння знаходилося приблизно за 160 кілометрів від міжнародного аеропорту Кишинева.

Після підтвердження інциденту обмеження на польоти зняли і літак Зеленського зміг вилетіти із затримкою. Про це повідомив речник уряду Молдови Дмитро Чорич.

Пізніше прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що літак Зеленського нібито "майже вражений" дроном під час вильоту з Молдови. Однак молдавська влада у своєму повідомленні підтвердила саме факт затримки борту через закриття повітряного простору.

Нагадуємо, що у Молдові 8 вересня зафіксували проліт ударного безпілотника типу "Шахед", який перетнув повітряний простір країни. На тлі загрози влада тимчасово обмежувала польоти.

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Війна в Україні Молдова Володимир Зеленський
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