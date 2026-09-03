"Сенс Банк" отримав нову голову, фігурантів плівок НАБУ відсторонили

Усіх посадовців "Сенс Банку", які фігурують у матеріалах НАБУ, відсторонили від виконання обов'язків та позбавили доступу до управління. Фінансова установа також отримала нову голову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Сенс Банку".

Стосовно голови правління установи суд уже обрав запобіжний захід у вигляді застави та поклав на нього певні процесуальні обов'язків.

Крім того, Національний банк визнав Олексія Ступака таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності. НБУ направив вимогу невідкладно вжити заходів для повного припинення його повноважень.

Хто тимчасово очолив банк

Тимчасово виконувати обов’язки голови правління "Сенс Банку" призначили Олену Зубченко.

Зазначається, що вона має понад 20 років досвіду на керівних посадах у фінансовій, юридичній та державній сферах. Зокрема, Зубченко працювала в "ПриватБанку" та Міністерстві фінансів України, а також є фахівцем у галузі міжнародного права.

У "Сенс Банку" також триває оновлення складу Наглядової ради. Зокрема, у серпні НБУ погодив призначення незалежного члена - міжнародного банкіра Петера Новака. Найближчим часом очікується рішення регулятора щодо ще двох новопризначених кандидатів.

"Після вступу на посаду одного з них наглядова рада матиме необхідний склад для проведення правомочних засідань. Зокрема, до повноважень наглядової ради належить прийняття рішень щодо припинення повноважень голови правління, а також інших рішень у межах її виключної компетенції", - йдеться у заяві.

Скандал навколо "Сенс Банку"

Нагадаємо, Нацбанк перевіряє "Сенс Банк" на предмет втручання його співробітників в роботу автоматизованої системи.