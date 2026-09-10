Пышный рекомендовал Василия Веселого в ''Сенс Банк'', – эксглава наблюдательного совета на ВСК

Бывший глава наблюдательного совета ''Сенс Банка'' Шевки Аджунер заявил, что познакомился с Василием Веселым после обсуждений с представителями Нацбанка о необходимости улучшить коммуникацию между государством и стейкхолдерами.

По его словам, на тот момент в наблюдательном совете банка было всего пять членов, поэтому вопрос усиления коммуникации был актуален.

''Я познакомился с господином Веселым в результате обсуждений с НБУ о необходимости улучшить коммуникацию между государством и стейкхолдерами. Было только пять членов наблюдательного совета и я сам подчеркивал, что нам следует улучшить коммуникации'', – сказал Аджунер.

По словам бывшего председателя наблюдательного совета, именно Андрей Пышный познакомил его с Веселым. Аджунер также заявил, что ему объяснили возможную роль Веселого как "коммуникатора банка со стейкхолдерами" еще до начала процедуры собеседований.

''Мне объяснили, что господину Веселому можно доверять как коммуникатору банка со стейкхолдерами, прежде чем банк начал процедуру собеседований'', – сказал он, отвечая на вопрос о рекомендации кандидатуры.

После назначения Василия Веселого менеджером по коммуникациям с властями, по словам Аджунера, у банка стало меньше проблем во взаимодействии с НБУ.