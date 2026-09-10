Пышный рекомендовал Василия Веселого в ''Сенс Банк'', – эксглава наблюдательного совета на ВСК
Бывший глава наблюдательного совета ''Сенс Банка'' Шевки Аджунер заявил, что кандидатуру Василия Веселого для работы в банке рекомендовал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады.
Бывший глава наблюдательного совета ''Сенс Банка'' Шевки Аджунер заявил, что познакомился с Василием Веселым после обсуждений с представителями Нацбанка о необходимости улучшить коммуникацию между государством и стейкхолдерами.
По его словам, на тот момент в наблюдательном совете банка было всего пять членов, поэтому вопрос усиления коммуникации был актуален.
''Я познакомился с господином Веселым в результате обсуждений с НБУ о необходимости улучшить коммуникацию между государством и стейкхолдерами. Было только пять членов наблюдательного совета и я сам подчеркивал, что нам следует улучшить коммуникации'', – сказал Аджунер.
По словам бывшего председателя наблюдательного совета, именно Андрей Пышный познакомил его с Веселым. Аджунер также заявил, что ему объяснили возможную роль Веселого как "коммуникатора банка со стейкхолдерами" еще до начала процедуры собеседований.
''Мне объяснили, что господину Веселому можно доверять как коммуникатору банка со стейкхолдерами, прежде чем банк начал процедуру собеседований'', – сказал он, отвечая на вопрос о рекомендации кандидатуры.
После назначения Василия Веселого менеджером по коммуникациям с властями, по словам Аджунера, у банка стало меньше проблем во взаимодействии с НБУ.
Напомним, 19 августа НАБУ и САП опубликовали расследование "Форест Гамп" . Оно касалось преступной группы, организовавшей легализацию средств для уплаты залога за Галущенко. Для этого они использовали государственный "Сенс Банк".
Также известно, что всех должностных лиц "Сенс Банка" , фигурирующих в материалах НАБУ, отстранили от исполнения обязанностей и лишили доступа к управлению.
Впоследствии Верховная Рада вызвала главу Нацбанка Андрея Пышного для отчета из-за фигурирования Sense Bank в операции "Форест Гамп".
11 июня правоохранители провели обыски у бизнесмена Василия Веселого . По данным медиа, Веселый якобы фигурирует на так называемых "пленках Миндича".