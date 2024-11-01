Піротехніки вилучили залишки ракети, якою росіяни атакували Одеську область (фото)

Обстріли Одеси та області

Нагадаємо, сьогодні вночі російські терористи вдарили ракетами по Одесі. Внаслідок атаки зруйнована пожежна частина, зазнали поранень рятувальники.

У четвер, 31 жовтня, близько 21:00 в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Військові повідомляли про загрозу ракетної атаки.

Ввечері у середу, 30 жовтня, агресор вдарив балістичними ракетами по Одеській області. У місті було чутно вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.