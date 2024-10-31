В Одесі пролунали вибухи

В Одесі ввечері 31 жовтня пролунали вибухи. В області оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Одеси Геннадія Труханова.

"Швидкісна ціль у напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області! Одеса, Чорноморськ - в укриття!", - повідомили військові.

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку.

"В місті чутно вибух! Лишайтеся в укриттях!", - повідомив Труханов.

Обстріл України 31 жовтня

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 31 жовтня, у низці регіонів України зафіксували дрони-камікадзе "Шахед".

Безпілотники помітили у північних, центральних, південних та східних регіонах.

Зокрема, російські окупанти атакували Полтавську громаду. Там лунали звуки вибухів.

Також вибухи лунали у Харкові та районі. Близько 21:00 ворог завдав авіаудару по цивільній інфраструктурі міста Дергачі.

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