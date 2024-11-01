Росіяни атакували пожежну частину в Одесі, постраждали рятувальники

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС України.

Також постраждали двоє рятувальників, що прямували в укриття під час повітряної тривоги. Наразі вони у лікарні, їм надають допомогу медики.

Обстріли Одеси

У четвер, 31 жовтня, близько 21:00 в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Військові повідомляли про загрозу ракетної атаки.

Ввечері у середу, 30 жовтня, агресор вдарив балістичними ракетами по Одеській області. У місті було чутно вибухи.

А у вівторок, терористи атакували Одеський район ракетами Х-31. Загинув чоловік.

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