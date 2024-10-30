Окупанти випустили по Одеській області близько десяти ракет, - ОВА

Російські окупанти сьогодні, 30 жовтня, увечері вдарили по Одеській області. Вони використали близько 10 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера в Telegram.

За його словами, сьогоднішня ворожа атака на Одеську область була масованою. "Близько десяти ракет різних видів ворог випустив по Одеській області", - зазначив Кіпер. Він додав, що інформація про наслідки ворожого удару буде згодом. Усі служби працюють на місцях атак.