Пиротехники изъяли остатки ракеты, которой россияне атаковали Одесскую область (фото)

Обстрелы Одессы и области

Напомним, сегодня ночью российские террористы ударили ракетами по Одессе. В результате атаки разрушена пожарная часть, получили ранения спасатели.

В четверг, 31 октября, около 21:00 в Одессе раздались взрывы во время воздушной тревоги. Военные сообщали об угрозе ракетной атаки.

Вечером в среду, 30 октября, агрессор ударил баллистическими ракетами по Одесской области. В городе были слышны взрывы.

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