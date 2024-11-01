Піротехніки вилучили залишки ракети, якою росіяни атакували Одеську область (фото)

Піротехніки ДСНС вилучили залишки ракети на даху однієї з будівель Одеси. Нею російські окупанти напередодні атакували Одеську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

Піротехніки транспортували вибухонебезпечні предмети в спеціальному піротехнічному автомобілі для подальшого знищення.

У ДСНС зазначили, що частину носія касетних елементів виявили на даху однієї з одеських будівель, а неподалік на землі - самі касетні елементи.

Обстріли Одеси та області

Нагадаємо, сьогодні вночі російські терористи вдарили ракетами по Одесі. Внаслідок атаки зруйнована пожежна частина, зазнали поранень рятувальники.

У четвер, 31 жовтня, близько 21:00 в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Військові повідомляли про загрозу ракетної атаки.

Ввечері у середу, 30 жовтня, агресор вдарив балістичними ракетами по Одеській області. У місті було чутно вибухи.

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