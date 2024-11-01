Пиротехники изъяли остатки ракеты, которой россияне атаковали Одесскую область (фото)

Пиротехники ГСЧС изъяли остатки ракеты на крыше одного из зданий Одессы. Ею российские оккупанты накануне атаковали Одесскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Пиротехники транспортировали взрывоопасные предметы в специальном пиротехническом автомобиле для дальнейшего уничтожения.

В ГСЧС отметили, что часть носителя кассетных элементов обнаружили на крыше одного из одесских построек, а неподалеку на земле - самые кассетные элементы.

Обстрелы Одессы и области

Напомним, сегодня ночью российские террористы ударили ракетами по Одессе. В результате атаки разрушена пожарная часть, получили ранения спасатели.

В четверг, 31 октября, около 21:00 в Одессе раздались взрывы во время воздушной тревоги. Военные сообщали об угрозе ракетной атаки.

Вечером в среду, 30 октября, агрессор ударил баллистическими ракетами по Одесской области. В городе были слышны взрывы.

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