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Пиротехники изъяли остатки ракеты, которой россияне атаковали Одесскую область (фото)

Одесса, Пятница 01 ноября 2024 20:11
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Пиротехники изъяли остатки ракеты, которой россияне атаковали Одесскую область (фото) Фото: пиротехники изъяли остатки ракеты, которой россияне атаковали Одесскую область (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

Пиротехники ГСЧС изъяли остатки ракеты на крыше одного из зданий Одессы. Ею российские оккупанты накануне атаковали Одесскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

В ГСЧС отметили, что часть носителя кассетных элементов обнаружили на крыше одного из одесских построек, а неподалеку на земле - самые кассетные элементы.

Пиротехники транспортировали взрывоопасные предметы в специальном пиротехническом автомобиле для дальнейшего уничтожения.

Фото: пиротехники изъяли остатки ракеты, которой россияне атаковали Одесскую область (t.me/dsns_telegram)

Обстрелы Одессы и области

Напомним, сегодня ночью российские террористы ударили ракетами по Одессе. В результате атаки разрушена пожарная часть, получили ранения спасатели.

В четверг, 31 октября, около 21:00 в Одессе раздались взрывы во время воздушной тревоги. Военные сообщали об угрозе ракетной атаки.

Вечером в среду, 30 октября, агрессор ударил баллистическими ракетами по Одесской области. В городе были слышны взрывы.

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